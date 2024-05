Bắt 2 đối tượng phạm tội về ma túy

Trước đó, vào 17h ngày 26/5, trên quốc lộ 48 đoạn qua địa phận bản Minh Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An Tổ công tác 373 Công an huyện Quỳ Châu phối hợp Công an các xã Châu Tiến, Châu Bính (huyện Quỳ Châu) bắt quả tang đối tượng Lương Việt Kiều về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

2 đối tượng Lương Việt Kiều và Nguyễn Ngọc Nguyên

Tại hiện trường, Tổ công tác thu giữ 11,65 gam heroin, 9 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động.

Đấu tranh mở rộng, đến 23h cùng ngày, tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Nguyên về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép ma túy.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, đối tượng Kiều khai nhận mua ma túy ở khu vực biên giới về bán cho đối tượng Nguyên.

Hiện, Công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Sỹ Đức - CTV Hạnh Hậu

Nguồn tin: vov.vn