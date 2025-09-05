Nghệ An: Nhiều sai phạm trong quản lý tài chính và mua sắm thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc

Nhiều sai phạm trong quản lý tài chính và mua sắm thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc. Ảnh: Văn Thanh

Sai phạm trong tài chính, thu chi viện phí và sử dụng tài sản công

Theo kết luận thanh tra, Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc là đơn vị sự nghiệp công lập hạng II, trực thuộc Sở Y tế Nghệ An, thực hiện tự chủ chi thường xuyên. Giai đoạn 2023 - 2024, bệnh viện có doanh thu hàng năm lên tới hơn 100 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn viện phí, bảo hiểm y tế và dịch vụ. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Thứ nhất, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, bệnh viện đã thực hiện thanh quyết toán giá trị khối lượng xây lắp cao hơn thực tế ở 3 công trình sửa chữa với số tiền sai phạm 94,7 triệu đồng. Đây là các công trình sửa chữa bể sinh học, tường rào, hệ thống thoát nước, cũng như một số khu điều trị và khoa chuyên môn.

Thứ hai, đối với nguồn thu viện phí, đoàn thanh tra phát hiện bệnh viện đã thanh toán viện phí từ quỹ Bảo hiểm y tế không đúng quy định đối với dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật Phaco (tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm) trong hai năm 2023 - 2024. Số tiền sai phạm lên tới 740,1 triệu đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số sai phạm.

Thứ ba, về hoạt động kinh doanh dịch vụ, bệnh viện đã sử dụng tài sản công để cho thuê, kinh doanh (nhà ăn, căng tin, nhà thuốc, bãi gửi xe, các dịch vụ theo yêu cầu...) khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt Đề án, vi phạm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Ngoài ra, trong hoạt động bán sổ y bạ và gửi tiền ngân hàng, đơn vị chỉ áp dụng thuế suất 2% thay vì 5%, dẫn đến việc nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền 33,4 triệu đồng.

Thứ tư, về quỹ pháp lệnh, trong hai năm 2023 - 2024, bệnh viện chưa nộp lên Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp trên số tiền 9,1 triệu đồng.

Những sai phạm này cho thấy sự lỏng lẻo trong công tác quản lý tài chính, sự thiếu chặt chẽ trong việc tuân thủ quy định pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế và ngân sách Nhà nước.

Bất cập trong liên doanh, liên kết và mua sắm thiết bị, thuốc, vật tư y tế

Bên cạnh công tác tài chính, trong công tác liên doanh, liên kết và mua sắm tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc cũng tồn tại nhiều vi phạm. Về hoạt động liên doanh, liên kết, bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì một số thiết bị y tế từ vốn góp của cán bộ, nhân viên sau ngày 1/1/2018 - thời điểm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Nghị định 151/2017/NĐ-CP có hiệu lực, cũng như sau khi có chỉ đạo yêu cầu chấm dứt. Việc kéo dài tình trạng này đồng nghĩa với việc bệnh viện chưa tuân thủ kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Về công tác mua sắm, trong giai đoạn 2023 - 2024, bệnh viện đã thực hiện 5 gói thầu mua sắm trang thiết bị với tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đồng và 18 gói thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế trị giá hàng trăm tỷ đồng. Mặc dù cơ bản tuân thủ Luật Đấu thầu, nhưng quá trình triển khai vẫn để lộ nhiều bất cập.

Một số biên bản thương thảo hợp đồng của các gói thầu chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh không đúng mẫu quy định. Nhiều gói thầu mua sắm ít hơn so với hợp đồng đã ký, nhưng hợp đồng lại không có điều khoản điều chỉnh, vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện hợp đồng.

Có trường hợp xác định nhu cầu chưa sát thực tế, dẫn đến việc phải ký phụ lục bổ sung, làm tăng giá trị hợp đồng so với giá trúng thầu ban đầu. Một số gói thầu dù đã phê duyệt, ký kết hợp đồng nhưng không triển khai mua sắm, gây lãng phí thời gian và nguồn lực.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của một số gói chưa sát thực tế, vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và 2023. Những hạn chế này đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực quản lý, tính minh bạch cũng như trách nhiệm của các bộ phận liên quan trong bệnh viện.

Tổng số sai phạm mà Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc là 877,4 triệu đồng. Trong đó, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 848,8 triệu đồng và giảm trừ quyết toán một công trình số tiền 28,5 triệu đồng. Đến nay, toàn bộ số tiền cần thu hồi đã được nộp về Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Bên cạnh xử lý về kinh tế, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Giám đốc Bệnh viện tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân có sai phạm; hoàn thiện hồ sơ quản lý, sử dụng tài sản công; xử lý phần tài sản góp vốn từ nhân viên theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Sở Y tế Nghệ An có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn bệnh viện trong quá trình khắc phục, đảm bảo chấm dứt dứt điểm các tồn tại.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn