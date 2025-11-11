Nghệ An: Nhiều người vây ô tô, tài xế chạy xe 'điên loạn'

Nhiều người bao vây chiếc ô tô - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sáng 11-11, trên mạng xã hội lan truyền một số đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô bị nhiều người vây quanh, la hét. Một số dùng tay và vật cứng đập vào thân xe khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Trong lúc này, tài xế hoảng loạn, liên tục tiến, lùi giữa vòng vây của nhóm người này.

Đoạn video sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người lo ngại có thể xảy ra va chạm nguy hiểm.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào đêm 10-11 tại khu vực gần một quán nhậu thuộc địa bàn phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Ông Hoàng Nghĩa Thái - Chủ tịch UBND phường Thái Hòa - cho biết nguyên nhân sự việc ban đầu được xác định là do hiểu lầm khi một người ngồi trong ô tô dùng điện thoại quay clip nhóm thanh niên đốt pháo ăn mừng khai trương cửa hàng trên địa bàn.

Khi phát hiện, nhóm thanh niên yêu cầu tài xế xóa video nhưng người này không đồng ý nên hai bên lời qua tiếng lại dẫn tới sự việc.

Theo ông Thái, lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt, ổn định tình hình và mời các bên liên quan lên làm việc để xác minh vụ việc.

Lãnh đạo Công an phường Thái Hòa cho hay đơn vị đang thụ lý vụ việc, trích xuất camera và lấy lời khai các bên để làm rõ.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ