Xử phạt tài xế chạy “rùa bò”, cố tình ép xe phía sau

Ngày 9/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã xác minh, mời làm việc và lập biên bản xử lý, tạm giữ giấy phép lái xe đối với tài xế xe tải Nguyễn Xuân Tiến (SN 1994; ngụ phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về hành vi "Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn".

Trước đó một ngày, trên mạng xã hội Facebook đăng tải một video ghi lại cảnh một chiếc xe tải BKS: 48C- 125.97 di chuyển với tốc độ "rùa bò" trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông).

Làn đường hai bên trống nhưng xe tải cố tình chèn ép xe phía sau

Theo đoạn clip trên, mặc dù phía trước đường thông thoáng nhưng tài xế xe 48C- 125.97 liên tục chạy chậm và có hành vi chèn ép không cho xe phía sau vượt lên.

Qua xác minh của cơ quan chức năng xác định sự việc xảy ra vào chiều 7/2. Tài xế điều khiển xe tải 48C- 125.97 tên Nguyễn Xuân Tiến.

Theo lời khai của tài xế Tiến, vào khoảng 14h ngày 7/2, người này được chủ xe giao điều khiển xe 48C-125.97 từ Đắk Nông đi TP HCM lấy hàng. Quá trình di chuyển, tài xế Tiến thấy phía trước có 1 xe khách và 1 xe tải loại 6,5 tấn.

Lúc này, tài xế Tiến bật đèn xi nhan để xin vượt về bên trái nhưng quá trình vượt lên thì bị xe tải 6,5 tấn tăng ga, xe của Tiến không vượt qua được.

Video Tài xế xe tải cố tình chạy “rùa bò”, ép xe phía sau

Một lúc sau, xe khách phía trước nhường đường nên tài xế Tiến vượt lên được và tiếp tục di chuyển đi TP HCM. Lúc này, xe tải 6,5 tấn liên tục có tín hiệu xin vượt lên phía trước.

Tuy nhiên, do xe tải này trước đó đã tăng ga không cho xe của tài xế Tiến vượt nên khi chạy đến đoạn đường có vạch tim đường nét liền, tài xế Tiến đã điều khiển cho xe đi chậm.

Khi đi đến đoạn đường có vạch tim đường đứt quãng, tài xế Tiến lại tăng ga để xe tải phía sau không vượt lên được.

Tác giả: Nguyễn Tâm

Nguồn tin: kienthuc.net.vn