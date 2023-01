Nghệ An: Nhiều khu đất tái định cư bỏ hoang

Dân chê đất được cấp quá ít và cằn cỗi Năm 2010, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đầu tư xây dựng 2 khu TĐC tại 2 xã Quỳnh Thắng và Quỳnh Trang để di dời gần 100 hộ dân sống trong vùng bị ngập lụt ven hồ Vực Mấu và ven sông Mai Giang. Thời điểm đó, chủ đầu tư dự án là UBND huyện Quỳnh Lưu đã lấy ý kiến và cho người dân đăng ký di dời. Tuy nhiên, đến nay 2 khu TĐC này vẫn chưa có một hộ dân nào chuyển đến ở với lý do diện tích đất TĐC được chia quá nhỏ so với đất ở hiện tại của họ, nơi ở mới đất cằn cỗi khó trồng trọt như nơi ở hiện tại, tiền hỗ trợ xây nhà mới quá ít… Vì thế mà họ không muốn trả đất cũ để đến nơi ở mới, thay vào đó là nâng cao nền nhà để thích ứng với lũ. Bỏ hoang lâu năm, nhiều hạng mục được xây dựng khang trang bắt đầu xuống cấp, hư hỏng.