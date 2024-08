Nghệ An: Nhiều dự án bất động sản “bỏ quên” hạ tầng

Hạ tầng xuống cấp, chưa đồng bộ

Vinh, Nghệ An là thành phố đô thị loại I với nhiều dự án bất động sản nằm ở vị trí đắc địa, được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cảnh quan môi trường đô thị, tạo nên sự bứt phá mới trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vậy nhưng, trái ngược với kỳ vọng trên là tình trạng các dự án chậm tiến độ, chây ì thi công, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, gây bức xúc trong dư luận.

Trường hợp điển hình đó là Dự án Khu nhà ở Yên Hòa tại phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An có quy mô 3,41ha, tổng vốn đầu tư 292,35 tỷ đồng được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào năm 2008, cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2009. Chủ đầu tư là Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An.

Theo quyết định phê duyệt, thời gian hoạt động của dự án 28 năm, tiến độ thực hiện dự án 5 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, sau khi phê duyệt, Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An không triển khai dự án như tiến độ được giao. Từ năm 2020 đến nay, dự án được UBND tỉnh Nghệ An tạo điều kiện gia hạn nhiều lần, nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Sau hơn 1 thập kỷ, Dự án khu nhà ở Yên Hòa vẫn ngổn ngang gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường thành phố

Được biết, Dự án Khu nhà ở Yên Hòa bao gồm chung cư kết hợp siêu thị, dịch vụ thương mại gồm 1 công trình cao 9 tầng, với diện tích khoảng 4.500m2; Khu biệt thự liền kề gồm 24 lô, mỗi lô từ 160 - 238m2, tổng diện tích khoảng 4.000m2; Khu nhà ở liền kề 3 tầng gồm 74 lô, mỗi lô từ 103 - 139m2, tổng diện tích 9.200m2. Ngoài ra, trong khuôn viên dự án còn có khu xây dựng công trình công cộng gồm: 1 nhà trẻ cao 2 tầng, diện tích khoảng 2.200m2; Khu cây xanh, thể dục thể thao, công viên với diện tích gần 3.000m2.

Vào đầu tháng 8/2024, qua ghi nhận thực tế của PV thì dự án nêu trên vẫn đang còn ngổn ngang khi triển khai xây dựng các căn biệt thự, nhà liền kề. Các hạng mục công cộng như nhà trẻ; khu cây xanh, thể thao; trụ sở… vẫn nằm “im lìm trên giấy”!

Cách đây hơn 2 tháng, vào ngày 4/6/2024, UBND TP Vinh đã ban hành Quyết định số 381/QĐ-XPHC về việc xử phạt 70 triệu đồng đối với Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An về hành vi khởi công xây dựng công trình mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt.

“Siết” khâu quản lý chất lượng hạ tầng

Ngoài dự án nhà ở, bất động sản nêu trên thì thực tế hiện nay, địa bàn Nghệ An nói chung, TP Vinh nói riêng vẫn còn một số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc dự án vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, hoặc đã được đầu tư nhưng hiện nay có dấu hiệu xuống cấp.

Cụ thể như: Bề mặt đường bị nứt, lún; vỉa hè bị bong bật (trong đó có một số dự án hoặc một số đoạn tuyến chưa xây dựng vỉa hè; hệ thống thoát nước bị bồi lắng, xuống cấp; một số dự án/tuyến đường đi qua dự án thiếu hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, chiếu sáng; tình trạng mất vệ sinh môi trường đô thị tồn tại ở nhiều dự án; tiêu thoát nước kém bị ngập úng cục bộ khi xẩy ra mưa lớn...).

Đáng nói hơn, một số dự án bất động sản đã được UBND tỉnh Nghệ An cho gia hạn tiến độ thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa thi công xây dựng hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc dự án, hoặc hoàn thành nhưng chất lượng không đảm bảo.

Một số dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An được cho gia hạn tiến độ nhưng đến nay vẫn chưa thi công xây dựng, hoặc hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhưng chất lượng không đảm bảo

Trước thực trạng trên, mới đây, ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký, ban hành văn bản số 6279/UBND-CN yêu cầu Sở Xây dựng; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ đầu tư tăng cường chấn chỉnh công tác đảm bảo chất lượng và quản lý chất lượng hạ tầng các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh đã đưa dự án vào khai thác sử dụng (kể cả các dự án đưa một phần vào khai thác sử dụng) phải thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chất lượng, tiến độ thi công xây dựng công trình; quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình; chấp hành nghiêm về trật tự xây dựng theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, rà soát, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như: Vỉa hè, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng công cộng, nhà văn hóa, trường học, khu sinh hoạt công cộng... để đảm bảo sự đồng bộ dự án, đảm bảo an toàn và chất lượng công trình theo đúng quy hoạch, hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tập trung nguồn lực để khắc phục, sửa chữa, đầu tư xây dựng bổ sung các hạng mục công trình theo tiến độ, thời gian UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện. Trường hợp có chủ đầu tư chậm trễ hoặc không thực hiện thì báo cáo Sở Xây dựng để xem xét xử lý theo quy định.

