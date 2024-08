Bí thư Tỉnh uỷ khảo sát tiến độ hai dự án đầu tư trọng điểm

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) thuộc quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An do Công ty TNHH VSIP Nghệ An là chủ đầu tư, có diện tích 500 ha (trong đó giai đoạn 1A khoảng 300,2 ha; giai đoạn 1B khoảng 199,8 ha) trên địa bàn các xã: Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, với tổng mức đầu tư 3.826,893 tỷ đồng. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 8/2/2023; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 9/3/2023. Đây là một trong các dự án hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm tỉnh Nghệ An đang rốt ráo triển khai nhằm sẵn sàng mặt bằng sạch đón các nhà đầu tư thứ cấp.