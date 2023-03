Nghệ An: Nhiều cán bộ xin chuyển, thôi vị trí công tác

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Trưởng phòng xin làm hiệu phó

Đó là mong muốn của ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) khi làm đơn gửi lãnh đạo huyện này về vị trí công tác của mình. Trong đơn, ông Thiết nêu lý do xin thôi giữ chức vụ là vì sức khỏe yếu. Ngoài ra, ông Thiết cũng bày tỏ mong muốn xin được làm hiệu phó một trường tiểu học trên địa bàn.

Trao đổi với báo chí, ông Thiết xác nhận ông đã gửi đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng phòng. “Tôi vừa phải nằm viện ở Hà Nội 2 tuần mới về. Vì sức khỏe yếu, không đáp ứng được công việc nên tôi làm đơn xin thôi giữ chức vụ. Chứ không hề liên quan đến trách nhiệm trong sai phạm của trường nào. Hiệu trưởng mà làm sai thì hiệu trưởng phải chịu” - ông Thiết nói.

Ông Thiết năm nay 49 tuổi, được bổ nhiệm làm Trưởng phòng GDĐT huyện Kỳ Sơn từ tháng 1/2020. Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Hà Thắm Cảnh (44 tuổi, trú xã Tà Cạ) - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ông Cảnh bị bắt để điều tra về 2 tội “tham ô tài sản” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, quá trình điều tra, cơ quan công an nhận định hành vi sai phạm của ông Cảnh có sự tiếp tay của một số cá nhân khác. Vì thế, cơ quan công an vẫn đang điều tra mở rộng vụ án này.

Tiếp đó là trường hợp của ông Võ Hồng Hiếu - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Anh Sơn (Nghệ An). Sau hơn 1 năm giữ chức Giám đốc, vừa qua ông Hiếu đã có đơn trình bày nguyện vọng được xem xét, sắp xếp, bố trí lại công việc khác phù hợp hơn. Theo ông Hiếu, lý do để bản thân quyết định làm đơn đến cấp trên để xin được thôi giữ chức vụ viên chức quản lý để nhận nhiệm vụ của một công chức là để đảm bảo quyền lợi lâu dài. Ông Võ Hồng Hiếu (SN 1980) từng có thời gian công tác ở doanh nghiệp, đến năm 2013, ông Hiếu tham dự thi tuyển công chức và được Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định tuyển dụng công chức.

Theo ông Hiếu, bản thân muốn thay đổi môi trường làm việc mới, tạo điều kiện tổ chức, cơ quan bố trí nhân sự mới, phù hợp hơn với vị trí, công việc mà bản thân đang đảm nhiệm. “Nguyện vọng là giữ nguyên ngạch công chức nên đề nghị xem xét sắp xếp, bố trí công việc khác phù hợp với vị trí, ngành nghề đào tạo. Do đó trong đơn trình bày, tôi đã trình UBND huyện Anh Sơn, Phòng Nội vụ xem xét tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân được thực hiện theo nguyện vọng” - đơn ông Hiếu nêu.

Ông Nguyễn Đức Vĩnh - Trưởng phòng Nội vụ huyện Anh Sơn cho biết, đã nhận được đơn trình bày của ông Võ Hồng Hiếu. “Phòng sẽ báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết theo quy định” - ông Vĩnh thông tin thêm.

Hàng trăm cán bộ y tế nghỉ việc

Trước đó, vào cuối năm 2022, ngành y tế tỉnh Nghệ An đã phải “đau đầu” vì gần 150 cán bộ y tế nghỉ việc. Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026), ông Dương Đình Chỉnh (lúc bấy giờ là Giám đốc Sở Y tế Nghệ An) thông tin, năm 2022, Nghệ An có 145 cán bộ y tế xin nghỉ việc, trong đó có 69 cán bộ y tế cơ sở và 76 cán bộ y tế tuyến tỉnh, chuyển sang công tác tại các cơ sở y tế ngoài công lập.

Ông Chỉnh cho rằng, nguyên nhân chính cán bộ y tế nghỉ việc là do chính sách lương thưởng còn thấp, phần nữa do áp lực công việc, đặc biệt trải qua dịch Covid-19. Trước thực trạng này, ngành y tế Nghệ An đã đưa ra nhiều giải pháp khác nhau từ công tác tư tưởng chính trị, tăng thu nhập cho các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị tự chủ, đề xuất với Chính phủ không giảm biên chế.

Tác giả: ĐIỀN BẮC

Nguồn tin: daidoanket.vn