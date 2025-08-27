Đà Nẵng lên tiếng về thông tin giá đất ở tăng gấp 10 lần

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng vừa chính thức phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng 1022 về chính sách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo phản ánh, bảng giá đất nông nghiệp hiện được cho là còn thấp so với giá thị trường, trong khi giá đất ở có nơi tăng cao, thậm chí bị cho là tăng gấp 10 lần, khiến phần khấu trừ giá trị đất nông nghiệp không đáng kể và nghĩa vụ tài chính bị đội lên.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng khẳng định thông tin giá đất ở tăng gấp 10 lần là chưa chính xác.

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định thông tin giá đất ở tăng gấp 10 lần là chưa chính xác. Mức điều chỉnh cao nhất ghi nhận tại đường Mai Đăng Chơn (đoạn Trần Đại Nghĩa – Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Ngũ Hành Sơn), từ 13,48 triệu đồng/m2 lên 34,5 triệu đồng/m2, tức gấp 2,56 lần.

Riêng một số tuyến đường thuộc dự án Olalani (phường Sơn Trà) có mức tăng 4,89 lần nhưng không có đất nông nghiệp, do đó không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng.

Về chính sách, Sở viện dẫn khoản 1 Điều 8 Nghị định 103/2024/NĐ-CP, theo đó hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở phải nộp 100% phần chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp.

Trong đợt điều chỉnh này, giá đất nông nghiệp cũng được nâng lên: tại các phường từ 98.000 đồng/m2 lên 200.000 đồng/m2 (gấp 2,04 lần), tại các xã từ 78.000 đồng/m2 lên 140.000 đồng/m2 (gấp 1,8 lần).

Việc điều chỉnh được thực hiện dựa trên khảo sát thị trường và dữ liệu bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn