Căng mình bảo vệ dân, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5

Nghệ An thiệt hại nặng nề sau bão số 5. Ảnh: Văn Thanh

Đêm trắng miền núi Nghệ An

Đêm 25/8, khi nhiều vùng đồng bằng Nghệ An còn đang chuẩn bị đối phó với bão số 5 (Kajiki), thì tại các xã vùng cao biên giới, mưa lớn và gió mạnh đã bắt đầu dồn dập trút xuống. Nước từ thượng nguồn ào ạt đổ về, những con suối vốn yên bình bỗng chốc trở thành dòng lũ cuồn cuộn, cuốn theo bùn đất, cây gỗ, sỏi đá.

Ở xã Mường Típ, đúng 3 giờ sáng ngày 26/8, dòng nước hung hãn tràn qua bản Xốp Xăng, nhấn chìm điểm trường Mầm non và nhiều nhà dân trong biển nước. Ngập sâu 1 - 1,5 mét, đồ đạc trôi nổi, gia súc bị cuốn trôi. Chính quyền xã đã lập tức huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên, gõ cửa từng nhà, băng suối lũ đưa người dân đến nơi an toàn. 13 hộ với 85 nhân khẩu được sơ tán khẩn cấp chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Mường Típ cho biết: “Ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là bảo đảm tính mạng. Dù nước lũ ngập nhanh, nhưng nhờ sự chủ động, toàn bộ bà con trong vùng nguy hiểm đã được di dời kịp thời”.

Bão số 5 gây thiệt hại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Thanh

Mỹ Lý – nỗi đau chồng chất

Nếu Mường Típ là điểm nóng trong rạng sáng 26/8, thì xã Mỹ Lý lại là nơi gánh chịu sự đau thương kéo dài. Trận lũ lịch sử cuối tháng 7 vừa qua đã cuốn trôi hơn 260 ngôi nhà, để lại cảnh hoang tàn, nhiều gia đình vẫn sống tạm bợ. Khi vết thương cũ chưa kịp lành, bão số 5 lại ập đến.

Trong chiều và đêm 25/8, lũ dữ tiếp tục dâng cao ở bản Xằng Trên, uy hiếp hàng chục hộ dân. Chính quyền xã buộc phải sơ tán thêm hơn 20 hộ. Tổng cộng, toàn xã đã phải di dời 131 hộ, 553 nhân khẩu tại bốn bản: Xằng Trên, Piêng Vai, Yên Hòa và Xốp Tụ. Những mái nhà tạm, những điểm trường lợp vội sau đợt lũ tháng 7 tiếp tục bị nước xé toạc, khiến người dân rơi vào cảnh trắng tay lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng.

Một hộ dân ở bản Piêng Vai, rưng rung nước mắt: “Nhà tôi vừa dựng lại được bằng tre nứa sau đợt lũ trước, giờ lại bị cuốn trôi. Chúng tôi không biết bao giờ mới có thể ổn định cuộc sống”.

Nhôn Mai bị cô lập

Trong khi đó, xã Nhôn Mai, cũng thuộc huyện Tương Dương, chứng kiến cảnh tượng hết sức nguy hiểm. Ngay từ ngày 25/8, chính quyền đã tổ chức di dời dân, nhưng đến đêm, nhiều điểm vẫn sạt lở dữ dội, buộc phải tiếp tục sơ tán. Tới 7 giờ sáng 26/8, xã đã di dời tổng cộng 221 hộ, 1.916 nhân khẩu.

Đường sá bị đất đá vùi lấp, 11/21 bản với 2.817 người dân hoàn toàn bị cô lập. Điện lưới tê liệt, sóng điện thoại chập chờn, khiến việc liên lạc, hỗ trợ khẩn cấp vô cùng khó khăn. Lực lượng tại chỗ phải sử dụng bộ đàm, loa pin, thậm chí đi bộ hàng giờ để chuyển tin nhắn chỉ đạo.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Hiện nay, chúng tôi tập trung lo lương thực, thuốc men cho bà con bị cô lập. Mỗi bản đều có đội ứng trực để hỗ trợ dân trong tình huống xấu nhất”.

Vùng ven biển tan hoang

Không chỉ vùng núi, các đô thị và ven biển Nghệ An cũng chịu sức tàn phá khốc liệt. Phường Cửa Lò sáng 26/8 hiện lên ngổn ngang: Cây xanh bật gốc, mái tôn, bảng hiệu bị cuốn bay, nhiều công trình công cộng hư hỏng nặng. Đường phố không điện, không sóng, người dân phải dọn dẹp trong cảnh hoang tàn.

Ở thành phố Vinh cũ, gió bão đã quật ngã nhiều cây cổ thụ, đè nát hàng chục ô tô. Kính vỡ, mái nhà tốc, đường phố ngổn ngang.

“Tôi vừa kịp dắt xe ra thì cây lớn đổ ầm xuống, đè bẹp ô tô bên cạnh. Chỉ chậm vài phút là nguy hiểm đến tính mạng”, anh Nguyễn Văn H., một người dân ở phường Hưng Dũng, kể lại.

Bão số 5 đi qua, để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho Nhân dân Nghệ An. Ảnh: Văn Thanh

Công ty Điện lực Nghệ An thống kê: Hàng trăm nghìn hộ dân trong tỉnh bị mất điện sau bão. Hàng chục trạm biến áp, đường dây 35kV, 22kV bị gãy đổ.

Ông Lê Quang Thanh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng, chia tổ đi khắc phục từng điểm, ưu tiên khôi phục điện cho bệnh viện, cơ sở y tế và những khu vực tập trung đông dân cư”.

Ngay sau khi bão đổ bộ, sáng 26/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Nghệ An, kết nối trực tuyến với các tỉnh miền Trung. Các lãnh đạo Trung ương và địa phương đã cùng nhau đánh giá tình hình, đưa ra giải pháp ứng phó khẩn cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung báo cáo: “Đến 5h30 sáng 26/8, tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại trực tiếp về người do bão. Tuy nhiên, có 1 trường hợp tử vong do điện giật trước khi bão vào, 2 người bị thương, 91 ngôi nhà hư hỏng, hàng chục phòng học và một cơ sở y tế tốc mái. Nhiều tài sản, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi. Công tác thống kê vẫn đang tiếp tục”.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kết luận: “Đây là cơn bão thứ hai diễn ra kể từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Các tỉnh đã chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, phát huy tinh thần trách nhiệm, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt vẫn còn hết sức nặng nề”.

Ông yêu cầu các tỉnh miền Trung tiếp tục bám sát phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời chú trọng hơn công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét và sạt lở tại miền núi.

“Quan điểm của Chính phủ là Nhà nước phải hỗ trợ tối đa, đặc biệt cho các cơ sở giáo dục, y tế, cho người nghèo và đối tượng chính sách. Chúng ta phải sớm khôi phục dạy học, khám chữa bệnh, ổn định cuộc sống dân sinh”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn