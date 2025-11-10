Nghệ An: Nguy cơ mất an toàn cầu treo bị xô lệch

Năm 2010, Cầu treo Tân Thanh Hồng được xây dựng vững chãi với chiều dài 156m, rộng 2,4m, tải trọng 2,5 tấn với kinh phí gần 15 tỷ đồng. Cầu treo này giúp giao thông thuận tiện, kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Cầu treo dân sinh Tân Thanh Hồng bắc qua sông Con nối hai xã Tân An và Nghĩa Hành (Nghệ An).

Thế nhưng, sau nhiều năm sử dụng, nhất là tác động của bão, kết cấu cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, sắt thép hoen gỉ, trên cầu có nhiều vết nứt, phần trụ cầu phía xã Nghĩa Hành bị xô lệch hơn 20cm. Những sợi cáp thép chùng xuống, mặt cầu nghiêng hẳn về một phía. Mỗi khi có phương tiện đi qua, toàn thân cầu lại rung lên.

Sau nhiều năm sử dụng, nhất là tác động của bão khiến kết cấu cầu xuống cấp nghiêm trọng, sắt thép hoen gỉ.



Một tiểu thương chia sẻ “ở gần cầu Cầu treo Tân Thanh Hồng có chợ xã Nghĩa Hành và chợ Tân Thanh Hồng nên lưu lượng người và phương tiện qua lại khá đông. Mỗi lần xe ô tô chở hàng qua cầu là lo sợ. Cầu nghiêng, gió thổi là rung lắc mạnh. Nhưng không đi thì biết làm sao, đường vòng xa cả chục cây số. Hiện nay, cầu này là con đường duy nhất để chúng tôi sang xã bên buôn bán. Giờ cầu nghiêng như thế này, đi qua ai cũng nín thở. Có hôm trời mưa, gió mạnh, tôi phải dắt xe, không dám ngồi lái”.

Phần trụ cầu treo Tân Thanh Hồng phía xã Nghĩa Hành bị xô lệch hơn 20cm.



Liên quan đến sự việc, ông Phan Đức Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành (Nghệ An) cho biết, trước tình trạng cầu treo Tân Thanh Hồng bị xô lệch, UBND xã Nghĩa Hành đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, đề nghị cơ quan chức năng kiểm định, đánh giá mức độ an toàn. Đồng thời, xã đã ra văn bản, lắp biển báo cấm phương tiện ô tô, xe tải trọng nặng đi qua cầu. Thời gian tới sẽ cho đắp các trụ bê tông để ngăn ô tô qua lại. Tuy nhiên, về lâu dài, cần có dự án sửa chữa hoặc thay thế mới để bảo đảm an toàn cho người dân khi sử dụng.

