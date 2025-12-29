Nghệ An thu ngân sách năm 2025 ước đạt hơn 28.500 tỷ đồng

Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2025

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết, kinh tế tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực trong những tháng cuối năm. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 4 đạt 8,05% (cả năm ước đạt 8,44%).

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản được phục hồi sản xuất, khắc phục khó khăn sau tác động của thiên tai, bão lũ. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt cả năm ước đạt 1,09 triệu tấn, bằng 89,09% so với cùng kỳ; diện tích rừng trồng mới ước đạt 25.062 ha, đạt 125,31% kế hoạch. Luỹ kế tổng sản lượng thủy sản ước đạt 300.838 tấn, tăng 12,9%. Hiện bà con đang bắt đầu gieo trồng vụ Xuân.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 12 ước tăng 17,64% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế cả năm, chỉ số IIP ước tăng 16,47%; phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ lực có sản lượng tăng mạnh như: Khai thác đá xây dựng, đường kính, xi măng, điện sản xuất, linh kiện điện tử... Tổng mức bán lẻ hàng hóa cả năm ước đạt 135.197 tỷ đồng, tăng 13,82%. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt trên 4,5 tỷ USD, tăng 42,6%. Thu ngân sách nhà nước tiếp tục đạt kết quả nổi bật, số liệu cập nhật trên hệ thống Tabmis hết ngày 26/12/2025 đạt 28.569 tỷ đồng, vượt 61,2% dự toán và tăng 11,8% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 26.521 tỷ đồng, đạt 165,6% dự toán. Chi ngân sách 45.958 tỷ đồng, bằng 109,4% dự toán.

Tính đến ngày 20/12/2025, tổng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh là 8.109,7 tỷ đồng, đạt 74,83%/KH Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước.

Về thu hút đầu tư, tính đến ngày 26/12/2025, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 76 dự án, điều chỉnh 198 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 40.858,3 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư FDI đã cấp mới cho 23 dự án, điều chỉnh vốn cho 20 dự án; tổng vốn cấp mới và điều chỉnh trên 01 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Trong tháng 12, tỉnh đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò và khánh thành 02 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hoá, thể thao và công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Đảng ủy UBND tỉnh đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thông qua Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số 71, số 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tháng 12, UBND tỉnh và các ngành đã tập trung chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh và được HĐND tỉnh thông qua 32 báo cáo và 44 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, triển khai 14 Đoàn giám sát theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện giám sát tại 130 xã, phường đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục hậu quả bão lũ, thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tổ chức các Đoàn công tác rà soát, đánh giá thực trạng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực nông nghiệp đạt thấp so với kế hoạch đề ra; diện tích gieo trồng một số loại cây trồng vụ Đông chỉ đạt 44,6% kế hoạch và bằng 50,3% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ và chưa đạt kế hoạch như: Bia; dăm gỗ; phân bón NPK; sản xuất sợi…

Tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm và thấp hơn cùng kỳ năm 2024; trong đó, nguồn đầu tư công tập trung mới đạt 48,11%/KH giao đầu năm (thấp hơn so với cùng kỳ là 64,73%); một số nguồn vốn giải ngân đạt thấp như Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (27,46%); vốn kéo dài (42,03%), vốn nước ngoài (35,75%)...

