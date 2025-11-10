Giới thiệu Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Khoa học công nghệ tỉnh Nghệ An

Quang cảnh cuộc họp

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Quốc hội về đẩy mạnh chuyển đổi số, với sự đồng hành, phối hợp tích cực của VNPT Nghệ An trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công Nghệ đã hoàn thiện xây dựng hệ thống Cơ sơ dữ liệu ngành..

Đại diện VNPT Nghệ An giới thiệu về Hệ thống Cơ sở Dữ liệu ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An

Hệ thống được xây dựng để tập hợp, số hóa và quản lý toàn diện dữ liệu của ngành, tạo nên một nền tảng quản trị thông minh, đồng bộ và kết nối, đưa khoa học và công nghệ Nghệ An tiến gần hơn tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.

Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Khoa học và Công nghệ được xây dựng với 10 phân hệ chức năng chính phục vụ toàn bộ quy trình số hóa, tạo lập dữ liệu điện tử phục vụ chuyển đổi số.

Trong đó, Phân hệ Văn bản quy phạm là “trung tâm lưu trữ và tra cứu thông tin” của toàn hệ thống. Tại đây, toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành, công văn, quyết định, thông báo đều được số hóa, lưu trữ và tra cứu tập trung. Cán bộ có thể tra cứu, tìm kiếm nhanh, giúp tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ, nâng cao tính minh bạch và chính xác trong điều hành.

Phân hệ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được xây dựng như một công cụ quản lý nghiệp vụ kỹ thuật số hóa toàn diện cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Module cho phép quản lý các báo cáo, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, khoa học công nghệ phục vụ quản lý Nhà nước; từ đó, hoạt động kiểm định chất lượng trở nên chính xác, minh bạch hơn.

Phân hệ Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ đóng vai trò theo dõi, quản lý và nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Từ các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đến các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong doanh nghiệp, mọi dữ liệu được tập trung, cập nhật. Đây là cầu nối giữa nghiên cứu và thực tiễn, giúp khoa học thực sự phục vụ đời sống và sản xuất.

Phân hệ Khoa học Xã hội và Nhân văn là nơi lưu trữ, quản lý và phổ biến các đề tài, dự án nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội – nhân văn. Các kết quả nghiên cứu được số hóa, phân loại, và kết nối theo chủ đề, giúp nhà quản lý và nhà nghiên cứu dễ dàng tra cứu, chia sẻ và ứng dụng trong hoạch định chính sách. Đây là nguồn tri thức mở, khẳng định vai trò của các nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong định hướng phát triển văn hóa xã hội bền vững.

Phân hệ Khoa học Công nghệ và Truyền thông là cửa sổ truyền thông số của toàn ngành. Phân hệ giúp tổng hợp tin tức, sự kiện, các hoạt động nổi bật của ngành; đồng thời quản lý các thông tin đào tạo, cấp chứng chỉ và các đề tài khoa học công nghệ. Nhờ đó, các thành tựu khoa học, sáng kiến và mô hình tiêu biểu được lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, góp phần nâng cao hình ảnh và nhận thức xã hội về vai trò của Khoa học và Công nghệ.

Phân hệ Quản lý Đo lường Chất lượng đảm nhiệm giám sát, đánh giá và tổng hợp dữ liệu chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Cán bộ có thể tra cứu nhanh danh mục doanh nghiệp, sản phẩm, kết quả kiểm định, đồng thời phân tích xu hướng chất lượng theo ngành, theo địa phương. Hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn.

Phân hệ Quản lý Công nghệ hỗ trợ theo dõi, đánh giá và cập nhật thông tin về các công nghệ đang ứng dụng, chuyển giao và đổi mới trên địa bàn. Từ đó, lãnh đạo có thể phân tích xu hướng phát triển công nghệ, xây dựng chính sách, công tác quy hoạch hỗ trợ đổi mới sáng tạo phù hợp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ trong doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu.

Phân hệ Quản lý Khoa học có chức năng giúp quản lý toàn bộ các nhiệm vụ khoa học, bao gồm: Danh sách các đề tài, dữ liệu về các nhà khoa học, chuyên gia, các tổ chức khoa học công nghệ. Đồng thời hệ thống có thể cập nhật, báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện, tạo cái nhìn tổng thể, minh bạch và khoa học cho công tác quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ các cấp.

Phân hệ Bản đồ Số là công cụ trực quan hóa toàn bộ dữ liệu hạ tầng viễn thông trên nền bản đồ thông minh. Mỗi hệ thống tuyến cáp, nhà trạm, doanh nghiêp và dịch vụ viễn thông, bưu chính được gắn vị trí, thông tin và trạng thái cập nhật. Nhờ đó, nhà quản lý có thể quan sát tức thời, phân tích không gian dữ liệu, hỗ trợ quy hoạch và ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Phân hệ Hạ tầng Viễn thông Thụ động là nền tảng kỹ thuật hỗ trợ cho toàn bộ hoạt động chuyển đổi số của ngành Khoa học và Công nghệ. Phân hệ này giúp quản lý, theo dõi và quy hoạch các tuyến cáp, trạm phát sóng di động, hạ tầng cột anten và hạ tầng kỹ thuật thụ động liên quan, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn, có khả năng mở rộng và tích hợp trong tương lai. Đây chính là “xương sống” kết nối dữ liệu, bảo đảm thông tin thông suốt trong toàn ngành.

Việc đưa Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Khoa học và Công nghệ vào vận hành sẽ giúp thống nhất, số hóa và quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu của ngành, hỗ trợ lãnh đạo, cán bộ tra cứu, theo dõi và ra quyết định nhanh chóng, chính xác hơn. Các quy trình nghiệp vụ được tự động hóa, giảm đáng kể thời gian, chi phí và sai sót trong xử lý công việc. Đồng thời, hệ thống còn tạo nền tảng kết nối, chia sẻ kết quả nghiên cứu, sáng kiến, ứng dụng Khoa học và Công nghệ đến doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tri thức và hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, việc ra mắt Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Khoa học và Công nghệ là minh chứng rõ nét cho nỗ lực chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Nghệ An góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Bắc Trung Bộ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các nội dung trên Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An phải đảm bảo được “tích hợp, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ”. Việc chuẩn hóa để các dữ liệu đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ và tích hợp lên hệ thống chung của tỉnh.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị của ngành tiếp tục hoàn thiện việc số hóa hồ sơ; tiếp tục cung cấp, bổ sung làm giàu dữ liệu; kịp thời đồng bộ dữ liệu của ngành, dự liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ. Văn phòng Sở phối hợp với VNPT Nghệ An xây dựng quy trình quản lý, khai thác dữ liệu ngành VNPT. Đồng thời, đề nghị VNPT Nghệ An phối hợp tập huấn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Khoa học và Công nghệ; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phần mềm, bổ sung các trường dữ liệu; thực hiện thông minh hóa hệ thống cơ sở dữ liệu.

