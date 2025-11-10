Lãnh đạo hãng Thông tấn xã Quốc gia Lào làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

Quang cảnh buổi làm việc

Nghệ An là địa phương có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng và tinh thần hiếu học; là mảnh đất đã sản sinh nhiều anh hùng, hào kiệt, danh tướng, danh nhân lịch sử cho đất nước. Đặc biệt, Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Quy mô kinh tế của Nghệ An đang đứng thứ 10/63 tỉnh, thành của Việt Nam (sau khi sắp xếp quy mô đứng thứ 19/34 tỉnh, thành); đặc biệt thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là điểm sáng, trong 3 năm liên tiếp Nghệ An đứng trong nhóm 10/63 tỉnh, thành thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Nghệ An giữ vị trí hết sức quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam - Lào. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nghệ An đã trở thành hậu phương cho nước bạn Lào khi hàng ngàn người dân tỉnh Xiêng Khoảng sang lánh nạn tại huyện Con Cuông. Bước ra khỏi chiến tranh, Việt Nam và Lào cùng bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, hai đất nước tiếp tục được phát triển toàn diện, lên tầm cao mới.

Với đặc điểm có đường biên giới đất liền với Lào dài nhất cả nước (419,5 km), giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào là Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn, Nghệ An và các tỉnh của nước bạn Lào có chung đường biên giới không chỉ thường xuyên duy trì tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm ở các cấp mà còn giúp đỡ nhau bằng những việc làm hết sức cụ thể. Sự gắn kết, nghĩa tình hiện hữu trong những công trình thiết thực, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của nước bạn Lào.

Đến nay, tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh của nước Bạn (Lào) có chung đường biên giới đã tổ chức kết nghĩa được 21 cặp bản - bản, 8 đồn biên phòng với các đại đội, trạm công an với 3 tỉnh Hủa Phăn - Xiêng Khoảng - BôLyKhămXay, qua đó, góp phần củng cố thêm tình đoàn kết đặc biệt giữa quân và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Đồng thời, tỉnh Nghệ An có quan hệ hợp tác truyền thống trên nhiều lĩnh vực với 4 tỉnh là Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khẹt và Xay Sổm Bun.

Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm, chú trọng tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa - nghệ thuật với các địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Với mối quan hệ mật thiết về lịch sử, địa lý, trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đã có một số hoạt động hợp tác với CHDCND Lào trong lĩnh vực di sản văn hóa: Năm 2012, xây dựng phòng trưng bày về Chủ tịch Cay xỏn Phoomvihản tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh; năm 2016, Chính phủ nước CHDCND Lào đầu tư xây dựng Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Hàng năm, Khu di tích Kim Liên đón tiếp các đoàn lãnh đạo cấp cao của CHDCND Lào, lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng và du khách Lào đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan di tích…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo thông tin về tình hình chung mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Lào; thông tin về các hoạt động nổi bật của ngành Văn hóa và công tác giao lưu, hợp tác của ngành Văn hóa tỉnh Nghệ An và Lào

Trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo mong muốn Nghệ An sẽ là một điểm đến được quan tâm của chính quyền, nhân dân, du khách Lào và đề nghị tiếp tục hợp tác, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương của CHDCND Lào. Với mong muốn tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm giữa 2 bên, Sở sẽ phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, xem xét, đề xuất các chuyến thăm và làm việc giữa các cơ quan báo chí Nghệ An và Thông tấn xã Lào để tăng cường giao lưu, học hỏi, gắn kết…

Tổng giám đốc Thông tấn xã Quốc gia Lào Vannasin Simmavong phát biểu

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cũng như các đơn vị liên quan, Tổng giám đốc Thông tấn xã Quốc gia Lào Vannasin Simmavong bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với tình cảm và sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam đối với Lào cũng như sự hợp tác toàn diện giữa hai nước từ trong thời kỳ chiến tranh đến thời điểm hiện tại.

Tổng giám đốc Thông tấn xã Quốc gia Lào cũng cảm ơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bố trí chương trình làm việc để đoàn công tác có cơ hội đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An. Thống nhất và mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, Tổng giám đốc Thông tấn xã Quốc gia Lào cho biết sẽ tiếp tục góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác phát triển bền vững trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, qua đó lan tỏa thông điệp về tình cảm gắn bó thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt – Lào anh em.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo tặng quà lưu niệm đến Tổng giám đốc Thông tấn xã Quốc gia Lào Vannasin Simmavong

Các thành viên tham dự chương trình làm việc chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn