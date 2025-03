Nghệ An: Người mẹ 51 tuổi sinh con đầu lòng sau 26 năm mong chờ

Bạn cần biết

Hơn hai thập kỷ trong hành trình mong mỏi tìm con, sản phụ L.T.H (51 tuổi, Nam Đàn) đã may mắn mang thai và sinh con đầu lòng bình an tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.