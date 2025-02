Sản phụ tố bệnh viện sản khoa đầu ngành tắc trách, bệnh viện nói điều trị đúng phác đồ

Trên trang facebook cá nhân, gia đình sản phụ tên A., 28 tuổi (ở Bắc Giang) đã chia sẻ sự việc đau lòng vừa xảy ra với gia đình. Sau nửa tháng sinh non, con của vợ chồng chị đã không qua khỏi do nhiễm khuẩn, suy thận mà nguyên nhân theo gia đình, do sự tắc trách của nhân viên y tế.

Người thân sản phụ A. đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của dư luận. Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ ngày 27-1 (tức 28 Tết Nguyên đán), khi đang mang thai ở tuần 20, chị A. bị ngắn cổ tử cung nên được khâu vòng. Sau đó, chị có biểu hiện đau bụng nên nhập bệnh viện tỉnh Bắc Giang. Tại đây, chị được chẩn đoán có cơn đau chuyển dạ và có chỉ định nhập viện, đồng thời bác sĩ tiêm 2 mũi trưởng thành phổi, ngậm thuốc giảm co.

Sau 3 ngày nhập viện (mùng 2 Tết) tình trạng không thuyên giảm, các cơn đau dồn dập, nên được bác sĩ chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) điều trị.

Một ngày sau đó, chị xuất hiện những cơn đau quằn quại. Gia đình có gọi bác sĩ cấp cứu và được gợi ý truyền thuốc Tractocile (thuốc được sử dụng để làm chậm quá trình sinh non - PV), 9 ống truyền 2 ngày hết 22 triệu đồng.

"Ngỡ rằng mọi chuyện đã ổn cho đến ngày 3-2 (mùng 6 Tết), khi các bác sĩ đi làm bình thường trở lại, bác sĩ khám lại và kết luận tôi có dấu hiệu sinh non không rõ ràng, nằm viện 1-2 ngày không sao có thể ra viện. Tối cùng ngày tôi tiếp tục xuất hiện những cơn đau, kèm ra dịch nhầy cùng máu hồng. Bác sĩ tiếp tục chỉ định truyền thuốc để ổn định.

Giấy ra viện của sản phụ

Sáng 4-2, bác sĩ đi buồng thấy tôi truyền thuốc có nói: "Tại sao vẫn truyền thuốc, tình trạng không đến mức truyền, truyền quá tay gây tốn kém". Sau tôi đề nghị được khám nhưng bác sĩ không khám. Gia đình có giải thích tuy nhiên tôi vẫn không được thăm khám mà chỉ cho ngậm thuốc để thay thế thuốc truyền"- chị A. kể lại.

Đêm đó, chị A. liên tục xuất hiện cơn đau gò quá mức chịu đựng. Thậm chí, có tình trạng ướt giường như vỡ ối, phải đóng bỉm. Tuy nhiên, khi khám bác sĩ chỉ kết luận là "khí hư" và tiếp tục theo dõi.

Hôm sau, cơn đau có dịu lại, nhưng thai phụ vẫn còn tình trạng ra máu. Lúc này bác sĩ đi buồng nghi rỉ ối và cho lấy máu xét nghiệm. Do thấy tình hình không ổn nên gia đình chị A. đã yêu cầu xin chuyển viện. Khi đó, bác sĩ yêu cầu lấy máu xét nghiệm thêm lần nữa, nhưng chị đã từ chối và ký giấy cam kết tự nguyện xin chuyển viện.

Chiều 12-2, ngay sau khi chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị A. được bác sĩ kết luận ối cạn, màu nước ối đục, nếu muộn hơn sẽ hỏng luôn tử cung. Bác sĩ cũng cho biết trong mọi trường hợp họ sẽ ưu tiên cứu mẹ.

Sản phụ A. chia sẻ trên trang cá nhân sau khi người thân có bài viết cho rằng bệnh viện “tắc trách” dẫn đến con tử vong do sinh non và nhiễm khuẩn. Ảnh chụp màn hình

Đến 21 giờ tối cùng ngày, dù bác sĩ đã cố hết sức để cứu em bé nhưng chị A. vẫn sinh non. Em bé bị nhiễm khuẩn theo mẹ, phải nằm lồng kính truyền kháng sinh 7 ngày, sau đó đỡ được 2 ngày thì tình trạng nhiễm khuẩn tái lại. Rạng sáng ngày 20-2, em bé đã không qua khỏi.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động tối 21-2, chị A. chia sẻ: "Đây là nỗi đau và mất mát rất lớn của gia đình. Tôi tự trách mình vì đã tin tưởng nhầm bác sĩ để gia đình rơi vào hoàn cảnh đau lòng như ngày hôm nay. Bây giờ bệnh viện có làm gì hay có ý kiến như thế nào thì cũng là quá muộn, vì bé cũng đã mất rồi".

Trước phản ánh này, đại diện bệnh viện cho rằng sau khi rà soát quy trình thăm khám, điều trị bác sĩ cho biết đã điều trị đúng phác đồ.

Tác giả: N.Dung

Nguồn tin: Báo Người lao động