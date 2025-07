Cứu trợ khẩn cấp đến với bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An sau lũ quét

Your browser does not support the video tag.

Các nhu yếu phẩm như gạo, thuốc men, nồi niêu, đồ dùng sinh hoạt… được vận chuyển từ khắp mọi miền, kịp thời đến tay người dân vùng lũ.

Theo anh Trần Trọng Hiệp – Chủ tịch CLB Triton Việt Nam: sau khi nắm thông tin thiệt hại tại miền Tây Nghệ An, CLB xe bán tải đã chủ động quyên góp, liên hệ chính quyền xã Mỹ Lý để lên phương án hỗ trợ bà con.

Đoàn xe xuất phát từ Hà Nội, vượt 600km xuyên đêm trong 12 tiếng, đối mặt với nhiều cung đường sạt lở nguy hiểm trước khi tiếp cận được xã Mỹ Lý.

Tác giả: Hồng Quân - Nguyễn Thúy

Nguồn tin: nhandan.vn