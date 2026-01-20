Nghệ An: Ngân hàng Phát triển Việt Nam ký hợp đồng tín dụng cho vay dự án Nhà ở xã hội

Hợp đồng tín dụng đầu tư của Nhà nước tài trợ vốn cho dự án với mức vốn cho vay tối đa 415 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa 6,5 năm.

Dự án Khu nhà ở xã hội OXH-2 do Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hùng Sơn làm chủ đầu tư. Đây là dự án nhóm B được đầu tư trên diện tích 9.825,1m2. Quy mô dự án gồm chung cư C1 cao 20 tầng với 612 căn nhà ở xã hội, 8 căn dịch vụ thương mại, 51 căn shophouse, 1 khu thương mại, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng cao 2 tầng cùng các hạng mục phụ trợ. Dự án có tổng mức đồng tư gần 620 tỷ đồng.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nghệ An đã tổ chức lễ ký kết Hợp đồng tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với dự án Khu nhà ở xã hội OXH-2

Việc xây dựng khu nhà ở xã hội OXH-2 hiện đại sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở và ổn định cuộc sống cho đối tượng có thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Đồng thời, với việc bổ sung 612 căn hộ trong giai đoạn hiện nay sẽ trực tiếp góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu của tỉnh.

Dự án đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục từ chủ trương đầu tư, quy hoạch 1/500, đến báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm duyệt PCCC. Đặc biệt, dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thể hiện sự chuẩn bị hồ sơ bài bản của chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội OXH-2 thuộc Khu đô thị tại xã Hưng Lộc

Với quy mô tòa nhà 20 tầng, cung cấp 612 căn hộ cho thị trường, dự án sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở bức thiết tại khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc của thành phố.

Việc tài trợ vốn cho dự án nhà ở xã hội thể hiện cam kết mạnh mẽ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Tác giả: P. An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn