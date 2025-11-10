Nghệ An tìm chủ cho dự án nhà ở xã hội 1.760 tỷ

Ảnh minh hoạ. Ảnh: T.V

UBND tỉnh Nghệ An ngày 4/11/2025 đã có có Quyết định công bố thông tin dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội (NOXH) tại phường Vinh Phú.

Dự án nhằm khai thác quỹ đất để đầu tư xây dựng khu NOXH hoàn chỉnh, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích như trường mầm non, nhà văn hóa, khu thể thao, cây xanh nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình, cán bộ, công chức, viên chức, hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động làm việc trong khu kinh tế, khu công nghiệp và các đối tượng khó khăn về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An thông qua hình thức bán và cho thuê với giá ưu đãi.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, dự án sẽ được triển khai trên khu đất có diện tích 8,2 ha, sau khi hoàn thành sẽ cung cấp cho thị trường từ 1.800 – 2.000 căn hộ, quy mô dân số khoảng 5.500 người. Sản phẩm dịch vụ cung cấp là Nhà ở xã hội dạng chung cư. Ngoài hạng mục chính là nhà ở dự án còn có nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non.

Tổng mức đầu tư của dự án là 1.760 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2029.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia của nhà đầu tư là 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin dự án.

Trước đó, Sở Xây dựng Nghệ An đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc đề nghị phối hợp thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng do công ty TNHH xây dựng Phú Vinh đề xuất.

Theo đó, Phú Vinh đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư xây dựng NOXH tại phường Vinh Phú trên diện tích khoảng 3,69 ha, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2.800-3.500 người; căn hộ chung cư nhà ở xã hội và chung cư thương mại khoảng 1.000-1.200 căn hộ. Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng 1.082,2 tỷ đồng.

Cũng tại phường Vinh Phú, ngày 15/9, liên danh CTCP Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Thành Đô – CTCP Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị Sài Gòn cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An về đề xuất làm dự án nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú.

CTCP Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Thành Đô, đơn vị đứng đầu liên danh cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 1.750 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất rộng 3,65ha, dự án sẽ cung cấp cho thị trường 1.250 căn hộ cho khoảng 3.800 người.

Dự kiến dự án sẽ đầu tư xây dựng công trình từ quý II/2027 đến quý II/2029, đến quý III/2029 sẽ hoàn thành và tiến hành bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Giai đoạn 2021-2030, Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng mới 4,1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; trong đó, giai đoạn 2025-2030, hoàn thành xây dựng 4,05 triệu m2 sàn nhà ở, (gồm 1,82 triệu m2 sàn từ các dự án đang triển khai và hoàn thành 2,22 triệu m2 sàn từ việc thu hút đầu tư các dự án mới có sản phẩm trong kỳ chương trình trước năm 2030; hoàn thành xây dựng 350 nghìn m2 sàn nhà ở cho lực lượng vũ trang đáp ứng chỗ ở cho các cán bộ chiến sỹ).

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn