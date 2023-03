Nghệ An: Mưa đá kèm lốc xoáy xảy ra ở miền núi

Chiều 21/3, tại địa bàn các huyện miền núi gồm Quỳ Châu và Quế Phong (tỉnh Nghệ An) xuất hiện hiện tượng lốc xoáy kèm theo mưa đá diễn ra trên diện rộng. Vào khoảng 17 giờ chiều, lốc xoáy bắt đầu quật với gió lớn, ngay sau đó xuất hiện mưa đá với lượng mưa khá lớn, kèm theo hạt mưa đóng băng khoảng 1 đến 3mm.

Hình ảnh sau mưa đá xảy ra tại huyện Quỳ Châu vào chiều 21/3.

Người dân thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu thông tin, trận mưa đá diễn ra khoảng 20 phút, mưa dồn dập, hạt mưa đóng băng khá lớn, nếu tham gia giao thông thì rất nguy hiểm. Trận mưa diễn ra cũng khá nhanh, ngay sau đó thì lặng hẳn và trời quang mây tạnh. Còn tại huyện Quế Phong, trận mưa đá kèm theo lốc xoáy khiến một số hoa màu, cây cối bị đổ. Hiện cả hai địa phương trên chưa có thống kê cụ thể thiệt hại do mưa đá kèm theo lốc xoáy xảy ra.

Mưa đá xảy ra tại Kỳ Sơn vào tối 18/3

Trước đó, khoảng 19 giờ, ngày 18/3, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn cũng đã diễn ra mưa đá trên diện rộng. Trận mưa kéo dài gần cả giờ đồng hồ tại nhiều xã như Hồi Tụ, Mường Lống, Bảo Thắng. Mưa đá khiến một số hoa màu của người dân bị thiệt hại.

Video mưa đá tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An)

