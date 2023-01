Nghệ An: Máy bay, tàu xe xuyên đêm phục vụ cao điểm Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 7 ngày, từ ngày 21/1 đến hết 26/1/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). Đây là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán truyền thống nên nhu cầu về quê ăn Tết của người lao động, sinh viên, học sinh... sẽ tăng mạnh trong dịp trước Tết và trở lại vào dịp sau Tết.

Dự báo trong thời gian phục vụ Tết Nguyên đán, lượng khách đi qua các bến sẽ tăng và đạt khoảng 200%, trong một số ngày cao điểm lượng khách có thể tăng lên 300% so với ngày thường.

Các hãng hàng không tăng cường bay đêm, hành khách thêm sự chọn lựa về thời gian, giá vé cũng rẻ hơn

Ông Nguyễn Đức Tú - Trưởng Bến xe Bắc Vinh (tỉnh Nghệ An) thông tin, toàn bến hiện có gần 200 xe khách các loại và sẵn sàng hoạt động 100% để phục vụ hành khách trong dịp Tết sắp tới. “Hiện nay, mặc dù đa số hành khách đều đã đặt vé online hoặc gọi điện cho nhà xe, tuy nhiên, vẫn có nhiều hành khách đến các gian hàng bán vé tại bến xe để mua vé Tết trực tiếp, số lượng người mua vé đang dần tăng lên…”.

Đối với ngành đường sắt, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đường sắt tiếp tục tổ chức thêm hàng chục chuyến tàu tăng cường và mở bán thêm vé bổ sung.

Năm nay dịch bệnh được kiểm soát, cộng với việc được nghỉ Tết 7 ngày, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, do đó, tình trạng khan hiếm vé tàu là điều khó tránh khỏi. Do vậy, việc tăng cường các chuyến tàu phục vụ người dân trong dịp Tết là phương án khả thi nhất.

Tại Nghệ An, Trạm vận tải đường sắt Vinh thuộc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đã lập kế hoạch chạy thêm 9 đôi tàu chạy tuyến Vinh - Sài Gòn (trước đó có 5 đôi tàu cố định). Ngoài ra, các tuyến tàu tăng cường khác như SE13 - SE14, SE15 - SE16 chạy tuyến Vinh - Sài Gòn và tuyến tàu NA3,4; NA7,8: NA9,10; NA11,12 chạy tuyến Vinh - Hà Nội cũng sẽ hoạt động hết công suất. Dự kiến trong đợt cao điểm Tết sắp tới, ga Vinh sẽ đón trên 3.000 lượt khách mỗi ngày.

Nhiều đường bay cháy vé cao điểm Tết

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm vận tải đường sắt Vinh cho biết, “Từ ngày 13-18/1 tuyến Sài Gòn - Vinh đã hết vé. Phải đến ngày 30/1 (mồng 9 âm lịch) mới có vé trở lại; Tuyến Hà Nội - Vinh thời điểm từ 13-19/1 vé còn ít. Thời điểm này phải chờ vận dụng toa tàu thống nhất để tăng cường….”.

Cũng theo ông Tuấn, nếu như Tết năm 2021 và 2022, ga Vinh buộc phải trả lại hơn 1.000 vé tàu dịp Tết do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì đến nay, hầu hết các vé tàu đến ga Vinh trong dịp cao điểm Tết hiện đã bán hết. Không còn xuất hiện tình trạng đổi trả vé tàu như các năm trước. Tết Quý Mão 2023, vận tải hành khách sẽ sôi động trở lại sau 2 năm trầm lắng bởi đại dịch Covid-19. Giá vé tăng 7-10% so với năm ngoái

Đối với hàng không, Vietnam Airlines Group thông tin các chuyến bay tăng cường tập trung trên các đường bay nội địa chở khách về quê thăm thân hoặc du lịch dịp Tết như giữa Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quảng Nam, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc.

Ông Nguyễn Anh Sơn - Trưởng phòng phục vụ mặt đất Cảng hàng không quốc tế Vinh khẳng định đã sẵn sàng nguồn lực để phục vụ hành khách trong dịp Tết 2023. Không chỉ khởi hành vào khung giờ cuối ngày, mà đến thời điểm cận Tết các hãng bay cho biết sẽ tăng tải bay xuyên đêm, tức là từ 1h-5h sáng, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Hàng không, đường sắt đắt khách dịp tết bất chấp giá vé cao

Trao đổi với Báo Công Thương, ông Nguyễn Anh Sơn cho biết: "Đơn vị phục vụ mặt đất xây dựng kế hoạch phục vụ khách bay xuyên đêm để phục vụ hành khách. Cảng hàng không quốc tế Vinh sẵn sàng phục vụ kế hoạch bay Tết, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chất lượng, an toàn dịch vụ...". Vị này khẳng định khi hãng bay tăng chuyến, đặc biệt bay đêm sân bay Vinh đều phục vụ tối đa.

Ông Nguyễn Anh Sơn cho biết thêm, "Nếu như ngày thường, sân bay Vinh có khoảng 50 chuyến bay cất, hạ cánh thì trong dịp Tết sẽ tăng lên khoảng trên 100 chuyến bay cất, hạ cánh. Phục vụ trên 10.000 lượt khách mỗi ngày. Dù lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, tuy nhiên, đơn vị cũng đã có kế hoạch đảm bảo an toàn bay, an ninh, trật tự cho người dân về quê ăn Tết...".

Trong trường hợp có các chuyến bay bị chậm, hủy chuyến, các hãng hàng không cần khẩn trương thông báo cho các cảng hàng không, sân bay và các đơn vị có liên quan để xem xét điều chỉnh kịp thời công tác phục vụ khai thác, tránh lãng phí các nguồn lực.

Cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh tại các cảng hàng không, sân bay.

Do số lượng khách tăng cao trong dịp Tết nên các hãng hàng không cũng đã có kế hoạch tăng cường bay để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ông Đào Văn Khánh - Phó trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nghệ An cho biết: Trung bình mỗi ngày, hãng có 9 chuyến bay tại sân bay Vinh, thì trong dịp Tết Nguyên đán tăng cường thêm 6 chuyến để phục vụ hành khách, trong đó, tập trung tại đường bay Vinh - TP. Hồ Chí Minh. Số lượng khách dịp Tết ước đạt trên 4.000 khách mỗi ngày.

"Hiện nay các hãng hàng không có lịch trình bay tại sân bay Vinh đều có chương trình tăng cường chuyến bay để phục vụ người dân về quê ăn Tết trong thời gian tới", vị này cho biết thêm.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương