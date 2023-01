Nghệ An xử phạt hành chính 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D tại phường Quán Bàu, TP Vinh.

Ngày 10/1, thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nghệ An cho biết, trong năm 2022, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 2 Trung tâm Đăng kiểm trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Thanh tra Sở GTVT đã kiểm tra, xử phạt Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D (địa chỉ tại phường Quán Bàu, TP Vinh) và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-08D (địa chỉ tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên).

Đoàn kiểm tra xác định, 2 đơn vị này không vi phạm liên quan điều kiện hoạt động, nhân sự, cũng như việc thực hiện các bước kiểm định kỹ thuật phương tiện.

Tuy nhiên, đoàn đã phát hiện một số tồn tại như không niêm yết công khai các thủ tục, quy trình kiểm định; lưu trữ chưa đầy đủ hồ sơ kiểm định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trung tâm trên với các lỗi không lưu giữ dữ liệu đăng kiểm theo quy định; không công khai các thủ tục, quy trình kiểm định tại trụ sở đơn vị theo quy định. Tổng số tiền xử phạt là 16.000.000 đồng.

Xe đến đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D đậu chắn cả con đường.

Trong thời gian vừa qua, nhiều sai phạm xảy ra tại các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đến nay, cơ quan công an đã chứng minh được, tại hàng loạt trung tâm đăng kiểm tư nhân, lãnh đạo trung tâm đã “bật đèn xanh” cho nhân viên cố ý bỏ qua các lỗi vi phạm của xe đến đăng kiểm.

Thủ đoạn là bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công; cho thuê phụ tùng để thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn; sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải…

Ngoài ra, quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, lực lượng Công an giao thông ở một số tỉnh trên địa bàn cả nước phát hiện nhiều phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn kỹ thuật (xe tải, xe ben cơi nới thành, thùng; mâm không đúng kích thước; lốp mòn; biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải...) nhưng vẫn được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, thời gian tới Sở sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát hoạt động kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới để kịp thời ngăn chặn, chủ động phát hiện sớm các hiện tượng vi phạm.

Ngoài ra, Sở GTVT cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy trình, quy định; nội dung kiểm tra bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác kiểm định phương tiện giao thông vận tải; niêm yết công khai các nội dung quy trình, lệ phí, giá kiểm định để người dân giám sát.

Tỉnh Nghệ An hiện có 9 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, trong đó có 2 trung tâm của Nhà nước và 7 trung tâm xã hội hoá. Năm 2023, Sở GTVT sẽ có kế hoạch kiểm tra đồng loạt 9 trung tâm đăng kiểm này.

