Nghệ An: Mặc áo mưa, đột nhập tiệm vàng mùng 2 Tết

Đạo chích mặc áo mưa, đội mũ trùm đầu, đột nhập cửa hàng vàng bạc vào rạng sáng mùng 2 Tết, trộm lô trang sức bằng bạc trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ngày 23/2, Công an xã Bích Hào cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan truy tìm thủ phạm đột nhập tiệm vàng ở chợ Phuống.

Camera an ninh ghi lại cảnh tên trộm đột nhập tiệm vàng. Video: Hùng Lê

Anh Hoàng Thế Anh, chủ tiệm vàng trú xã Bích Hào (trước đây thuộc huyện Đô Lương), cho biết khoảng 1h20 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), kẻ gian đột nhập từ tầng hai, phá nhiều lớp cửa bảo vệ.

Theo dữ liệu camera an ninh, đạo chích dáng người gầy, mặc áo mưa màu sáng, đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang bịt mặt đã lục lọi, đập vỡ các tủ kính, lấy đi nhiều dây chuyền, nhẫn bằng bạc.

"Tối mùng 1 Tết, khi đóng cửa hàng ra về, tôi đã cất số trang sức bằng vàng vào két an toàn nên chỉ còn lô trang sức bằng bạc (bị trộm) trị giá hơn 200 triệu đồng", chủ tiệm nói.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net

