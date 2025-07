Nghệ An lý giải chuyện mất 4,5 tỉ đồng để chuyển 300m2 đất vườn sang đất ở

Bà Hồng bên thửa đất vườn xin chuyển đổi sang đất ở - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 2-7, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết sở đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến vụ việc người dân mất gần 4,5 tỉ đồng mới chuyển được 300m2 đất vườn sang đất ở mà các cơ quan báo chí phản ánh.

Theo báo cáo, ngày 16-5, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Vinh (cũ) đã nhận hồ sơ và chuyển cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố để trích lục bản đồ địa chính thửa đất của gia đình ông Trần Duy Đồng và bà Nguyễn Thị Hồng tại thửa đất số 683, tờ bản đồ số 15, khối Đức Thịnh, phường Hưng Lộc (nay là phường Vinh Lộc).

Ngày 27-5, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vinh (cũ) đã ký trích lục bản đồ địa chính đối với thửa đất của gia đình bà Hồng.

Đến ngày 6-6, chuyên viên đã phối hợp với UBND phường Hưng Lộc lập biên bản kiểm tra hiện trạng thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngày 10-6, chuyên viên trình ký dự thảo quyết định chuyển mục đích. Tại quyết định đã thể hiện rõ giá đất ở trong bảng giá đất là 15 triệu đồng/m2 và đất nông nghiệp là 85.000 đồng/m2.

Ngày 17-6, sau khi UBND thành phố có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Phòng Nông nghiệp đã có phiếu chuyển thông tin gửi Đội Thuế thành phố Vinh (cũ) để xác định nghĩa vụ tài chính.

Theo đó, nếu 300m2 đất vườn mà gia đình bà Hồng xin chuyển đổi sẽ phải nộp thuế gần 4,5 tỉ đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, việc UBND thành phố Vinh (cũ) áp dụng bảng giá đất mới đối với thửa đất của gia đình bà Hồng và việc xử lý hồ sơ chậm so với quy định là do vướng mắc pháp lý trong giai đoạn chuyển tiếp trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thời gian qua khi có dự báo về biến động giá đất, UBND thành phố đã tiếp nhận và xử lý hơn 5.400 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, tính từ tháng 8-2024 đến nay.

Theo giá thị trường, các khu đất xung quanh gia đình bà Hồng đang được định giá 15 triệu đồng/m2 - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, thửa đất của bà Hồng không có trong bảng giá đất ban hành theo quyết định số 57 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, đây là phần tách ra từ thửa đất gốc có giá đất ở là 1,9 triệu đồng/m2 và đất nông nghiệp là 85.000 đồng/m2.

Sau khi bảng giá đất được điều chỉnh theo quyết định số 18-2025 ngày 21-5-2025, giá đất tại vị trí này được xác định là 15 triệu đồng/m2. Theo UBND TP Vinh (cũ), giá thị trường tại khu vực này hiện cao hơn mức giá trong bảng.

UBND thành phố Vinh chưa thực hiện phân lớp để xác định mức giá bình quân đối với thửa đất của gia đình bà Hồng. Nguyên nhân là do công dân chỉ xin chuyển mục đích 300m2 trong tổng diện tích 1.179m2 đất trồng cây lâu năm, nhưng không xác định rõ vị trí cụ thể trong hồ sơ.

Hiện công dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính chuyển đổi đất. Nếu công dân đề nghị định vị phần diện tích sâu sau chỉ giới xây dựng 20m thì cơ quan chức năng sẽ chỉ đạo triển khai cắt lớp theo quy định.

Do thửa đất có chiều sâu trên 30m so với chỉ giới xây dựng đường giao thông nên khi xác định mức giá để tính thu tiền sử dụng đất được xác định bằng phương pháp phân lớp theo quy định tại khoản 1, điều 3, quyết định số 57-2019 của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo đó, diện tích sâu trên 20m đến 40m mức giá bằng 60% mức giá quy định tại bảng giá đất. Như vậy, gia đình bà Hồng được áp dụng mức giá bằng 60% của 15 triệu đồng/m2.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, gia đình bà Hồng có thửa đất hơn 1.329m2, trong đó đất ở 150m2 sử dụng từ trước năm 1993 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do chồng bị bệnh hiểm nghèo cần tiền chữa bệnh và chia đất cho con nên vợ chồng bà Hồng tính cắt, chuyển 300m2 đất vườn sang đất ở, chia thành hai thửa. Sau đó, gia đình bà nhận được thông báo tiền thuế chuyển đổi gần 4,5 tỉ đồng khiến gia đình bà "choáng váng".

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn