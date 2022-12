Nghệ An lập đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định về quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh

Hình ảnh quảng cáo dịch vụ trên Fanpage Bệnh viện Thái Thượng Hoàng

Theo Sở Y tế Nghệ An, thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cơ sở khám, chữa bệnh chưa tuân thủ nghiêm túc quy định về việc quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh.

Để đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện việc yêu cầu cung cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Tuyệt đối không quảng cáo các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có xác nhận về nội dung của cơ quan có thẩm quyền.

Đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BYT; Giám đốc các cơ sở đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm về các nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trước Sở Y tế.

Đồng thời phòng Thanh tra (Sở Y tế) chủ trì, phối hợp phòng Nghiệp vụ y triển khai rà soát, thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra theo hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp về việc tuân thủ quy định quảng cáo các dịch vụ khám, chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Nếu phát hiện các cơ sở khám, chữa bệnh không tuân thủ các quy định hiện hành, đề nghị lập biên bản, xử phạt vi phạm theo quy định tại Điều 49, 56 Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo.

Trước đó, trong bài viết: “Nghệ An: Cần thực hiện nghiêm việc xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ y tế”, Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh về việc rất nhiều bệnh viện trong và ngoài công lập cũng như các phòng khám trên địa bàn tỉnh Nghệ An không chú trọng việc thực hiện các quy định tại thông tư 09/2015 về Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Trong 4 năm (từ 2019 đến 2022), trên địa bàn Nghệ An chỉ có 6 đơn vị thực hiện việc xác nhận nội dung quảng cáo theo thông tư 09/2015 do Sở Y tế cấp phép. Trong đó, chỉ có 2 bệnh viện công lập, còn lại 4 phòng khám đa khoa, phòng khám thẩm mỹ và nha khoa. Được biết, trên địa bàn Nghệ An có 44 bệnh viện và phòng khám tư nhân được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực y tế, trong đó có 12 bệnh viện tư nhân do Bộ Y tế cấp phép hoạt động.

Tác giả: Ngô Toàn