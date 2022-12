Nghệ An: Làng hoa Nghi Liên mất Tết

Làng hoa Nghi Liên mất Tết

Ở làng hoa Nghi Liên, TP. Vinh (Nghệ An) do ảnh hưởng trong đợt mưa lũ hồi tháng 11, nông dân trồng hoa Tết rơi vào cảnh điêu đứng khi hàng chục hecta hoa phục vụ Tết bị ngập úng và chết.

Từ lâu, làng hoa cây cảnh Nghi Liên được xem là thủ phủ hoa cảnh với hàng trăm hộ dân sống chủ yếu bằng nghề làm cây giống và hoa cây cảnh. Nhưng năm nay, mưa lũ cuối năm, đặc biệt là trận lũ vừa qua khiến nhiều nhà vườn hoa cảnh ở Nghi Liên đứng ngồi không yên.

Tại làng hoa Nghi Liên TP. Vinh (Nghệ An) - người trồng hoa Tết điêu đứng do thời tiết gây nên

Gia đình anh Nguyễn Đình Đông (49 tuổi) ở xóm Trung Liên, xã Nghi Liên, TP. Vinh trồng 2 vạn gốc cúc đại đoá phục vụ Tết, là nguồn thu nhập chính của gia đình. Tuy nhiên, khi cây được hơn gang tay thì bị mưa lớn, lụt gây ngập úng không thể cứu vãn, ước tính thiệt hại gần trăm triệu đồng. Bây giờ có xuống giống trở lại thì cũng không kịp bán Tết. Theo anh Đông, đợt mưa lớn hồi tháng 11 đã gây ngập toàn bộ diện tích hoa này. Hiện gia đình anh chỉ còn hơn 1.000 gốc hoa cúc vạn thọ trồng trong vườn, còn ngoài đồng là ngập hư hết cả.

Cách đó không xa, gia đình chị Nguyễn Thị Duyên cũng chung cảnh tương tự. Đầu vụ, gia đình bỏ ra 30-40 triệu tiền xuống giống hoa, giờ gần như mất trắng. Hầu hết diện tích hoa ly của chị đều sinh trưởng kém, chưa nở bông, thân dưới bắt đầu bị thối đen và chết dần, bao tháng trời chăm sóc giờ coi như đổ bể.

Theo người dân, nguyên nhân khiến hoa chết hàng loạt là do cơn mưa lớn tháng 11 đã khiến nhiều diện tích hoa bị ngập nặng, trúng vào thời điểm hoa đang kì sinh trưởng mạnh nên rất khó cứu vãn.

"Bên cạnh yếu tố thời tiết thì hệ thống mương thoát nước của làng hoa đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do thi công tuyến đường vào làng dở dang. Vùng nước ứ đọng trong các vườn hoa không thể tiêu úng được. Đó là lý do khiến làng hoa Kim Chi bị thiệt hại nặng nề hơn so với các địa phương khác" - anh Nguyễn Đình Đông - người dân làng nghề cho biết thêm.

Gia đình anh Trần Đình Đông, chị Trần Thị Tuyên ở xã Nghi Liên, TP. Vinh mất sạch vụ hoa Tết năm nay, chỉ còn lại ít cúc vạn thọ trong vườn nhà

Để cứu lại phần nào mùa hoa Tết, người dân làng hoa Nghi Liên hiện đang tập trung chăm sóc những cây hoa giỏ treo trên cao và cây cảnh trồng trong bồn, chậu không bị ảnh hưởng bởi ngập úng. Đồng thời nhập hoa từ các địa phương về để bán vì nguồn hoa "tự cung tự cấp" như các năm hiện nay hầu như không còn.

Xã Nghi Liên là địa phương có diện tích hoa Tết lớn nhất TP. Vinh với trên 12ha hoa các loại. Đợt mưa lớn cuối tháng 11 vừa qua khiến toàn bộ diện tích hoa ngập sâu trong nước. Sau khi mưa ngớt, nắng gay gắt khiến cây hoa trong giai đoạn bấm ngọn, dưỡng cành bị thối rễ, nghẹt rễ, lá hoa xanh nhưng dần héo quắt lại và rũ xuống.

Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Liên thông tin: “Toàn xã trồng 12,1ha hoa Tết, tập trung ở các xóm Trung Liên, Hồng Liên, Bắc Liên... Mưa lớn ngập úng hết cả. Giờ nắng nóng thế này, hoa héo, thối rễ hết, coi như xoá sổ hoàn toàn”.

Chưa năm nào người làm hoa lại thiệt hại như năm nay. Toàn làng nghề có 150 hộ thì hộ nào cũng bị ảnh hưởng vì hoa, cây cảnh thối, chết. “Hộ thiệt hại ít thì ít triệu, nhưng đa số đều thất thu hàng chục triệu đồng. Toàn làng nghề ước tính thiệt hại trên dưới 1 tỷ đồng. Năm nay, cả làng điêu đứng vì hoa Tết…”, vị này cho biết.

Theo tính toán của người dân địa phương, cứ 1ha hoa cúc, người dân phải bỏ ra chi phí đầu tư 120-130 triệu đồng. Còn như hoa ly thì cao hơn nhiều, từ 200-300 triệu đồng.

Hoa cây cảnh dè dặt đón tết

Từ lâu, làng hoa Nghi Ân ở TP. Vinh được xem là thủ phủ hoa cây cảnh với hàng trăm hộ dân sống chủ yếu bằng nghề làm cây giống và hoa cảnh.

Nhà vườn hoa cây cảnh đang tỉa cành cho các loại hoa cây cảnh phục vụ Tết

Theo UBND xã Nghi Ân, TP. Vinh, nghề trồng hoa, cây cảnh bắt đầu ở xã cách đây khoảng trên dưới 30 năm, ban đầu chủ yếu người trồng cây bóng mát, sau đó trồng thêm hoa, cây cảnh các loại. Hiện nay, xã có khoảng 250 hộ chuyên trồng, kinh doanh hoa cây cảnh, hộ nhỏ thì vườn khoảng 800 - 1.000 m2, hộ làm ăn lớn vườn rộng 5.000 - 7.000 m2.

Tại làng hoa Nghi Ân vào cuối tháng 12 dương lịch, nhiều nhà vườn đã bắt đầu đưa hoa, cây cảnh Tết lên đường tỉnh lộ và các tuyến đường liên thôn, liên xã ở địa phương để chào bán. Thương lái chở hoa từ các tỉnh miền Bắc, miền Nam, Tây nguyên... về nên các làng hoa rất náo nhiệt.

Theo các chủ vườn, tại các làng hoa cây cảnh dịp này ngoài nhập các loại hoa đặc trưng phục vụ Tết đủ loại, cúc, hồng, thược dược, dạ yến thảo, đỗ quyên, trạng nguyên…

Anh Tuấn Anh, chủ nhà vườn chuyên kinh doanh hoa cây cảnh, xóm Kim Chi xã Nghi Ân cho biết: “Qua tháng 12, mình đã bắt đầu nhập các loại hoa, cây cảnh về phục vụ Tết. Thời điểm này, vườn có đủ các loại hoa cây cảnh nhập từ ngoài Bắc, hay Sa đéc, Gia Lai... Hàng sau khi nhập về được tỉa cành, lá, vào chậu chăm sóc ổn định rồi bán cho các đại lý và Tết chủ yếu bán lẻ tại vườn. Trung bình mỗi ngày vườn bán ra thị trường 150 -2.000 chậu hoa cây cảnh các loại…. Nếu so với các năm trước thì năm nay sức mua chậm”.

Rất nhiều loại hoa cây cảnh được các nhà vườn nhập về bán Tết

Nhà vườn anh Nguyễn Văn Bình ở xã Nghi Ân chia sẻ với phóng viên, năm nay thị trường hoa - cây cảnh phục vụ Tết khá đa dạng, phong phú về chủng loại, giá cả vừa phải. Những loại hoa phổ biến như, hoa đỗ quyên, dạ yến thảo, thủy tiên, trạng nguyên, cúc mâm xôi... vẫn giữ mức giá khoảng 100.000-300.000 đồng/chậu. Tuy nhiên, thời điểm này sức mua kém nhiều hơn năm ngoái.

Tốc độ tiêu thụ các mặt hàng hoa năm nay cũng chậm hơn so với những năm trước. Theo người dân chia sẻ, mọi năm trung tuần tháng 12 việc buôn bán ở các ruộng hoa đã rất nhộn nhịp. Người dân từ khắp nơi đổ về xem hoa đã rất đông nhưng năm nay vẫn chưa có mấy khách đến xem hoa.

Khó khăn là thế nhưng những người trồng hoa vẫn hằng ngày miệt mài chăm bón cho từng cây hoa chỉ mong có một vụ mùa bội thu, được giá để người làm nghề có một cái Tết ấm no.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: congthuong.vn