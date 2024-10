Nghệ An lan tỏa mô hình giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sống trong trường học

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình. Ảnh: Hồ Lài

Ngày 30/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có đại diện Bộ Công an, Bộ GD&ĐT. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh; ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT cùng nhiều đại biểu đến từ 21 huyện, thành, thị.

Phát huy hiệu quả thiết thực

Đầu năm 2024, Công an tỉnh và Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp thực hiện mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”. Mô hình được triển khai trong bối cảnh trên địa bàn tỉnh tình trạng học sinh phạm tội và vi phạm pháp luật vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, ngày càng gia tăng về vụ việc và tính chất nghiêm trọng. Trong đó có nguyên nhân chính do học sinh còn thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh với các nguy cơ gây nguy hiểm và hành vi vi phạm pháp luật; người thân thiếu quan tâm, giáo dục, buông lỏng quản lý; do ảnh hưởng của mạng xã hội, Internet...

Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Nghệ An là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình này một cách tổng thể, toàn diện với nhiều giải pháp thiết thực, ý nghĩa, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Qua hơn 6 tháng thực hiện, mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” đã triển khai nhanh chóng, quy mô đến từng địa phương, trường học.

Hiện toàn tỉnh đã tổ chức xây dựng, ra mắt và triển khai mô hình tại 1.255/1.517 trường học, đạt 82,73%.

Nhiều hoạt động thực chất, sáng tạo, đa dạng hóa về nội dung và phương pháp tuyên truyền đã lan tỏa sâu rộng, có hiệu quả thực chất trong đời sống xã hội. Đồng thời nâng cao hiệu quả hơn nữa về ý thức chấp hành pháp luật và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong các trường học.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện mô hình giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sống trong trường học. Ảnh: Hồ Lài

Mô hình đã góp phần giải quyết cơ bản tình trạng vi phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, học sinh trong các trường học. Đồng thời tổ chức hiệu quả, thực chất các chương trình, hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó, xử lý các tình huống nguy hiểm cho học sinh như: Dạy bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn, ứng cứu đuối nước; dạy lý thuyết và thực hành kỹ năng lái xe máy, xe máy điện; thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, mua bán trẻ em...

Đến thời điểm này, tình trạng trẻ em tử vong đuối nước trên địa bàn Nghệ An đã được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2023; tình hình vi phạm an toàn giao thông của học sinh đã giảm rõ rệt và ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh, học sinh được nâng cao.

Lan tỏa sâu rộng

Tại hội nghị các tham luận của đại biểu đến từ địa phương, trường học, các phòng ban thuộc công an tỉnh đã chia sẻ về những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như việc triển khai thực hiện mô hình trong các trường học tại địa bàn các vùng biên giới, miền núi, dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

Công tác phối hợp triển khai thực hiện mô hình giữa lực lượng Công an và ngành Giáo dục còn bị hạn chế, gián đoạn trong dịp học sinh nghỉ hè.

Trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho các tập thể cá nhân có thành tích trong triển khai mô hình. Ảnh: Hồ Lài

Mặc dù tình trạng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh đã được kéo giảm rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao nhưng thực tế tình trạng học sinh vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra, nhất là vi phạm về an toàn giao thông.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định mô hình này đã thực sự đem lại hiệu quả, lợi ích to lớn và lan tỏa rộng khắp, toàn diện hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Mô hình nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ nhà trường, phụ huynh, học sinh và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở, từ cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã đến các ngành liên quan để đạt hiệu quả tối đa.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Hồ Lài

Thời gian tới, để mô hình tiếp tục triển khai hiệu quả, lãnh đạo Công an tỉnh mong các đơn vị cùng phối hợp, liên quan cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh về phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng văn hóa học đường tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp thực hiện mô hình trong năm học 2024 – 2025. Phấn đấu tổ chức ra mắt mô hình tại tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh với nội dung sáng tạo, phong phú.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc; Công an tỉnh, Sở GD&ĐT trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai. Nhiều phần quà được trao cho các học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên toàn tỉnh

Tại hội nghị, Đại tá Trần Quý Trường – Phó Cục trưởng V05 Bộ công An đánh giá, đây là mô hình sáng tạo của Nghệ An. Mô hình tích hợp nội dung tuyên truyền, phổ biển, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và rèn luyện kỹ năng sống trong các nhà trường. Đại diện Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả mô hình này ra cấp Bộ, để có thể nhân rộng các yếu tố phù hợp sang địa phương khác, lĩnh vực khác. Đồng thời mong muốn 2 ngành công an và giáo dục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để phát huy hiệu quả mô hình, xây dựng môi trường văn hóa học đường tích cực.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn