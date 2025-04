Nghệ An: Kiên quyết xử lý 278 công sản đang bỏ hoang

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đang bị bỏ hoang gây lãng phí. Ảnh: Đ.B.

Rà soát 278 trụ sở

Theo thống kê của UBND tỉnh Nghệ An, trên địa bàn hiện có 278 trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp công lập nằm trong diện rà soát. Nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, bị bỏ hoang trong nhiều năm, gây lãng phí lớn cho ngân sách Nhà nước và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, phát sinh tiêu cực. Đơn cử như trụ sở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Nghệ An ở phường Quán Bàu, TP Vinh. Công trình này có quy mô lớn, tọa lạc ngay khu vực trung tâm, nhưng đã bị bỏ không nhiều năm qua, tường nứt, mái sập.

Trong khi đó, dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai, trụ sở cũ của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An rơi vào tình trạng cửa đóng then cài nhiều năm qua, sau khi chuyển sang trụ sở mới. Hay như trụ sở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (số 3, đường Phan Tất Thông, TP Vinh) có diện tích hơn 400m2, nằm ở vị trí có giá trị cao, tuy nhiên bỏ hoang nhiều năm nay.

Điều đáng nói, thực trạng này không chỉ diễn ra ở TP Vinh mà còn xuất hiện ở nhiều địa phương khác của tỉnh Nghệ An như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tân Kỳ, Tương Dương… Những bất động sản công bị “bỏ quên” có thể được tận dụng làm trường học, trạm y tế, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, những nhu cầu đang hiện hữu ở không ít xã, huyện vùng sâu, vùng xa...

Phân loại rõ ràng, xử lý dứt điểm

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 244/KH-UBND về việc xử lý đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Kế hoạch này được ban hành theo đề nghị của Sở Tài chính Nghệ An, nhằm xử lý 278 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm không để lãng phí, thất thoát tài sản công.

Theo thống kê, trong số 278 cơ sở nhà, đất này có diện tích không sử dụng lên tới hơn 636.000m2. Trong đó chủ yếu là nhà, đất từ các đơn vị như kho bạc, ngân hàng, bảo hiểm xã hội, trụ sở UBND xã, trường mầm non… Đây là những trụ sở dôi dư từ các giai đoạn sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, huyện từ đầu năm 2025 trở về trước.

Đối với 12 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị trung ương đã có quyết định chuyển giao về tỉnh quản lý, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thẩm định để trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án, quyết định xử lý theo đúng quy định. Đối với 190 cơ sở nhà, đất thuộc cấp huyện quản lý có thể đề xuất điều chỉnh phương án xử lý các cơ sở nhà, đất này từ các hình thức: Giữ lại tiếp tục sử dụng; bán tài sản trên đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang các hình thức theo đúng quy định; thu hồi, điều chuyển, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.

Đối với 73 cơ sở nhà, đất thuộc cấp huyện quản lý chưa được phê duyệt phương án sắp xếp, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương lập và đề xuất phương án sắp xếp các cơ sở nhà, đất này theo quy định pháp luật về tài sản công và pháp luật về đất đai, gửi về Sở Tài chính để thẩm định. UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu báo cáo và tiến độ thực hiện; đồng thời giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện trên toàn tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, gây lãng phí nguồn lực.

