Nghệ An xử lý gần 300 trụ sở bỏ hoang ra sao?

Trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An (cũ) nằm trên khu đất vàng đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh đang bỏ hoang - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 8-4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết ông Bùi Thanh An - phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - vừa ký ban hành kế hoạch về xử lý đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Kế hoạch này được ban hành theo đề nghị của Sở Tài chính Nghệ An nhằm xử lý 278 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm không để lãng phí, thất thoát tài sản công.

Theo thống kê, trong số 278 cơ sở nhà, đất này có diện tích không sử dụng lên tới hơn 636.000m2.

Trong đó, chủ yếu là nhà, đất từ các đơn vị như kho bạc, ngân hàng, bảo hiểm xã hội, trụ sở UBND xã, trường mầm non…

Đây là những trụ sở dôi dư từ các giai đoạn sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, huyện từ năm 2025 trở về trước.

Đối với 12 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị trung ương đã có quyết định chuyển giao về tỉnh Nghệ An quản lý, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thẩm định để trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án, quyết định xử lý theo đúng quy định.

Thời gian hoàn thành trước ngày 15-6.

Đối với 190 cơ sở nhà, đất thuộc cấp huyện quản lý có thể đề xuất điều chỉnh phương án xử lý các cơ sở nhà, đất này từ các hình thức: giữ lại tiếp tục sử dụng; bán tài sản trên đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang các hình thức theo đúng quy định: thu hồi, điều chuyển, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.

Thời gian hoàn thành trước ngày 15-7.

Đối với 73 cơ sở nhà, đất thuộc cấp huyện quản lý chưa được phê duyệt phương án sắp xếp, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương lập và đề xuất phương án sắp xếp các cơ sở nhà, đất này theo các hình thức quy định tại pháp luật về Tài sản công và pháp luật về Đất đai, gửi về Sở Tài chính để thẩm định.

Nhấn mạnh đây là "nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, báo cáo định kỳ hàng quý", UBND tỉnh Nghệ An sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, gây lãng phí nguồn lực.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ