Nghệ An triển khai 30 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Kế hoạch nằm trong hoạt động thực hiện cao điểm hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính do Cục thuế phát động trên toàn quốc.

Để triển khai kế hoạch, Thuế tỉnh Nghệ An đã chủ động xây dựng nội dung và các giải pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt; tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai những điểm mới của Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính; công bố kế hoạch cao điểm 30 ngày đêm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế.

Thực hiện kế hoạch 30 ngày cao điểm hướng dẫn hộ kinh doanh về Nghị định 68/2026/NĐ-CP, Thuế tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn quy định hiện hành về chính sách, pháp luật quản lý thuế đối với hộ kinh doanh thông qua các hình thức trực tiếp, trực tuyến, tài liệu điện tử. Đồng hành và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế mới, tiếp cận dịch vụ thuế điện tử (eTax Mobile) và hóa đơn điện tử.

Hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được kết nối, hỗ trợ với ít nhất 01 nhà cung cấp giải pháp công nghệ (hóa đơn điện tử, kế toán, kê khai thuế). Nâng cao tỷ lệ kê khai, nộp thuế đúng hạn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Cán bộ, công chức Thuế tỉnh Nghệ An quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.



Thuế tỉnh Nghệ An quyết tâm hoàn thành hiệu quả kế hoạch cao điểm, duy trì sự ổn định của nguồn thu; nâng cao nhận thức và tạo thuận lợi cho người nộp thuế; thúc đẩy chuyển đổi số, sử dụng công nghệ để quản lý minh bạch, giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 67.600 hộ kinh doanh đang hoạt động. Theo những điểm mới của Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, từ năm 2026 các hộ kinh doanh phải thực hiện kê khai và cập nhật đầy đủ thông tin đăng ký thuế như: ngành nghề, địa chỉ, địa điểm kinh doanh; đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; đồng thời bắt buộc theo dõi sổ sách, đối chiếu doanh thu và lưu giữ chứng từ theo quy định.

Chính sách thuế cũng có sự điều chỉnh quan trọng: nếu trước đây hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên phải nộp thuế thì từ năm 2026, ngưỡng doanh thu chịu thuế được nâng lên 500 triệu đồng/năm.

Kế hoạch 30 ngày cao điểm hướng dẫn hộ kinh doanh về Nghị định 68/2026/NĐ-CP được triển khai trong 1 tháng (từ ngày 20/3 - 20/4). Thuế tỉnh Nghệ An đã phân công nhiệm vụ chi tiết, có lộ trình cụ thể cho từng nội dung, nhiệm vụ để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: Báo Công Thương