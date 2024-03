Nghệ An: Kí túc xá của học sinh chưa được xây dựng vì liên quan đến mặt bằng

Sau hàng chục năm đưa vào sử dụng, khu nhà ở ký túc xá cũng như nhiều trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh của Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An tại TP Vinh đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi trời mưa trần nhà bị thấm dột nhiều chổ, tường, cửa bong tróc lòi cả lõi thép... nhất là công trình vệ sinh gần như không sử dụng được.

Để cải thiện tình trạng này, ngày 27/12/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4179/QĐ - UBND, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng một số hạng mục Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 62 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Với sự đầu tư này, Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An sẽ có khu ký túc xá được bố trí xây dựng 5 tầng, đầy đủ công năng, bảo đảm chỗ ăn ngủ sinh hoạt cho học sinh về lâu dài sau khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Do phải tạm dừng thi công do vướng mặt bằng, dự án khu ký túc xá cho học sinh trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Tuy nhiên, dự án thi công xong phần móng, công trình nhà ở ký túc xá đành phải tạm dừng. Lí do là: Trước đây, nhà trường có cho 5 gia đình giáo viên mượn nhà trong khu tập thể để ở, trong đó có 3 hộ, gồm: Thái Khắc Hoa, Lang Viết Chính, Trần Văn Sơn mượn nhà có sẵn để ở, 2 hộ khác là thầy Nguyễn Văn Kỳ và cô Sầm Thị Sơn mượn đất của trường rồi xây nhà lên để ở.

Đến năm 2019, trường có văn bản thông báo di dời để lên phương án, dự toán cho việc đầu tư xây mới khu Ký túc xá.

Thông báo về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024 của Chủ tịch tỉnh Nghệ An về nội dung vướng mắc ở trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An.

Tuy nhiên, đến năm 2023, khi dự án bắt đầu triển khai thì 5 hộ mượn nhà tập thể, đất của trường lại có đơn thư gửi các cấp với nội dung cần xem xét việc hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng; diện tích đất cấp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An chồng lẫn lên đất ở cá nhân... Và họ không đồng ý hoàn trả mặt bằng cho trường để Ban quản lý dự án bàn giao cho đơn vị thi công.

Liên quan khiếu nại này của các hộ dân, UBND tỉnh Nghệ An cũng như các Sở, ngành liên quan đã làm việc, xem xét và trả lời. Tại văn bản số 476/UBND-TD, ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ nội dung: toàn bộ diện tích mà 5 hộ sử dụng có nguồn gốc là của Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Năm 2006, các hộ gia đình đều có hợp đồng mượn các gian nhà tập thể của trường, do đó không có căn cứ để đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ như đề cập. Yêu cầu các hộ di dời tài sản trên đất, bàn giao mặt mặt để thực hiện dự án. Nếu không thống nhất có thể khởi kiện vụ việc ra Tòa án theo quy định.

Riêng trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Kỳ, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản số 506/UBND-BTD, ngày 18/1/2024 về nội dung: ông Kỳ phản ánh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường PTTH Dân tộc nội trú vào năm 2019 đã cấp chồng lên diện tích đất của gia đình ông đang sử dụng.

Kết quả thẩm tra, xác minh từ cơ quan chuyên môn cho thấy, toàn bộ phần diện tích đất ông Kỳ sử dụng đều có nguồn gốc là của Trường PTTH Dân tộc nội trú. Ông Kỳ có Hợp đồng và đơn mượn nhà trường từ năm 2006. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm cả phần diện tích khu tập thể là đúng quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng yêu cầu ông Nguyễn Văn Kỳ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án, nếu không thống nhất được có thể khởi kiện vụ việc ra Tòa án.

Tiếp đó, ngày 22/2/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã có Thông báo số 125/TB-UBND về nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024. Nội dung văn bản này cũng nêu rõ: liên quan tới những khiếu nại của hộ ông Nguyễn Văn Kỳ cũng như 4 hộ khác về việc đền bù giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án tại Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An, tỉnh đã giao các Sở, ngành vào cuộc xác minh, rà soát và đã có kết luận không có căn cứ để giải quyết và không đủ điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

“Thực trạng ký túc xá xuống cấp, ảnh hưởng tới học sinh, trường chỉ mong các hộ hiểu rõ, hiểu đúng và trả lại mặt bằng cho dự án triển khai. Hiện nay, các hộ cơ bản đã thống nhất, chỉ còn chỗ trường hợp thầy Kỳ, cô Sơn vẫn còn những kiến nghị...Trường cũng đã chủ động có những hỗ trợ nhất định nhưng không thể có nguồn kinh phí để hỗ trợ lớn như mong muốn của các gia đình. Phía nhà trường chỉ mong các cấp, ngành liên quan xử lý dứt điểm sự việc để dự án được hoàn thành đúng kế hoạch...”, Hiệu trưởng Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An Nguyễn Thị Kiều Hoa bày tỏ.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn