Nghệ An: Khúc cua dưới chân cầu vượt cao tốc tiềm ẩn nhiều mối nguy

Thời gian qua, trên địa bàn xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An xuất hiện tình trạng đoàn xe chở đất ùn ùn chạy từ dưới chân cầu vượt đường cao tốc Bắc Nam bất ngờ rẽ lên Quốc lộ 48, trong khi nhiều phương tiện khác đang đổ dốc với tốc độ cao, các tài xế phải phanh gấp, có xe phải dừng lại nhường đường, khiến giao thông nhiều lần rơi vào cảnh hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Những ngày đầu tháng 9/2025, có mặt tại địa điểm chân cầu vượt đường cao tốc Bắc Nam thuộc Quốc lộ 48, dễ dàng nhìn thấy hàng chục chiếc xe chở đất nối đuôi nhau đi từ đường công vụ bất ngờ rẽ trái lên Quốc lộ 48 đi lên cầu.

Điều đáng nói là những chiếc xe này chở đầy đất, lối rẽ ra Quốc lộ 48 ngay dưới chân cầu vượt, khi xe đang trên cầu xuống dốc với tốc độ cao. Khi gặp đoàn xe này phải dừng lại nhường đường khiến giao thông có khi ùn ứ lại trên cầu. Cảnh tượng ấy khiến người đi đường liên tục thót tim, còn người dân hai bên tuyến đường thì hứng chịu bụi mù mịt.

Your browser does not support the video tag.

Theo người dân sống quanh vùng thì nhánh đường này đã tồn tại nhiều năm nay từ khi có dự án đường cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn để phục vụ công tác thi công. Tuy nhiên, tuyến đường cao tốc đã thi công xong, đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nay nhưng nhánh đường này vẫn chưa đóng lại. Tuyến đường này được các xe chở đất tại một mỏ đất trên địa bàn sử dụng vận chuyển khai thác.

Ông Đặng V.Đ, một người dân sống gần cầu vượt, bức xúc, trước kia, xe chở đất đá phục vụ công trình chạy cả hai lối bên trái và bên phải. Sau khi dân phản ánh quá bụi bặm, ô nhiễm, một bên đường đã bị chặn lại. Nay chỉ còn lối phía Bắc chân cầu đang được sử dụng, ngày nào cũng có hàng trăm lượt xe chạy qua, bụi bốc lên dày đặc, khiến người dân bức xúc.

Đoàn xe tải từ trong đường công vụ dưới chân cầu vượt lao lên rẽ vào cầu trên tuyến Quốc lộ 48 khiến nhiều xe phải dừng nhường đường.



Không chỉ gây ô nhiễm, nguy cơ mất an toàn giao thông tại điểm nút này cũng khiến người dân lo lắng. Khi từ điểm khúc cua đường nhánh, xe tải bất ngờ nhập làn ngay dưới chân cầu, buộc các phương tiện đang đổ dốc phải dừng gấp, nhiều lần tạo ra cảnh ùn ứ.

Ông Trần Văn Hiến - Chủ tịch UBND xã Hùng Châu xác nhận, nhánh đường này là nhánh đường vào tuyến đường công vụ trước đây nhà thầu phục vụ dự án cao tốc Bắc -Nam. Gần đây, xã nhận được phản ánh của người dân sống trong khu vực này về tình trạng bụi bặm, ô nhiễm môi trường, chính quyền đã mời các bên lên làm việc. Tại đây, đơn vị vận tải và chủ mỏ đất đã ký cam kết vận chuyển đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

Cũng theo ông Hiến, tuyến đường Quốc lộ 48 đi qua địa bàn thuộc sự quản lý của tỉnh, còn tuyến đường công vụ thuộc phía chủ đầu tư dự án. Việc người dân phản ánh ô nhiễm môi trường và nguy hiểm là có cơ sở.

Chính quyền cũng đề nghị các ngành chức năng tiến hành kiểm tra làm rõ trách nhiệm quản lý tuyến đường này, để vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa bảo vệ môi trường cho người dân.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: baophapluat.vn