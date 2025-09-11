Đóng điểm mở dải phân cách trên Quốc lộ 1 tại Nghệ An

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, việc đóng dải phân cách tại Km447+750 – Quốc lộ 1 là cần thiết, nhằm hạn chế xung đột giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Điểm mở dải phân cách tại đây lâu nay đã tạo một ngã tư lệch và từng gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Đặc biệt, điểm mở dải phân cách này nằm gần đường sắt và cách lối đi tự mở qua đường sắt không xa.

Đóng dải phân cách tại Km447+726 đến Km447+797 Quốc lộ 1 qua Nghệ An. Ảnh: BT.

Ngày 10/9, toàn bộ dải phân cách dài 71m tại Km447+726 đến Km447+797 được đóng kín bằng các khối bê tông. Đồng thời, hệ thống biển báo và vạch sơn cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tổ chức giao thông mới. ​Việc thi công do Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ 470 đảm nhiệm, với sự phối hợp của Ủy ban nhân dân và Công an xã Trung Lộc để đảm bảo an ninh, trật tự. ​

Ngoài đóng dải phân cách tại Km447+726 đến Km447+797, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đề nghị rào chắn, đóng vĩnh viễn 3 lối đi tự mở qua đường sắt bất hợp pháp đến hết ngày 15/9 qua xã Trung Lộc.

Chính quyền xã Trung Lộc được đề nghị tuyên truyền để người dân và các doanh nghiệp trong khu vực hiểu rõ và đồng thuận với việc thay đổi này, nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho cả giao thông đường bộ và đường sắt.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV