Dự án LNG Quỳnh Lập đưa Nghệ An đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI

Dẫn đầu cả nước về thu hút dòng vốn FDI là tỉnh Thái Nguyên với tổng vốn đăng ký cấp mới trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 5,75 tỷ USD. Đứng thứ hai là Nghệ An với hơn 2,2 tỷ USD, thứ ba là TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 983 triệu USD. Tiếp đó là Đồng Nai với 596 triệu USD, Bắc Ninh hơn 473 triệu USD.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương cho 18 dự án mới, điều chỉnh 58 lượt dự án, với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 65.219 tỷ đồng, gấp 8,74 lần cùng kỳ; riêng vốn FDI đạt trên 788 triệu USD.

Kết quả ấn tượng về thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Nghệ An đến từ dự án có quy mô lớn là Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, với tổng vốn đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng.

Tỉnh Nghệ An đang khẩn trương triển khai các bước để khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đóng tại phường Tân Mai, có quy mô gồm nhà máy nhiệt điện công suất 1.500 MW, đi kèm kho chứa LNG với bồn chứa khoảng 250.000 m³, hệ thống tái hóa khí, bến cảng chuyên dùng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Nhu cầu nhiên liệu nhập khẩu khoảng 1,15 triệu tấn LNG mỗi năm.

Nhà đầu tư được lựa chọn là liên danh gồm: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) giữ vai trò đứng đầu; Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU), doanh nghiệp trong hệ sinh thái TH và SK Innovation Co., Ltd. (Hàn Quốc).

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập dự kiến sẽ khởi công vào ngày 18/5, là công trình chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự án này khi hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần rất lớn thu hút vốn đầu tư cho sản xuất công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Nghệ An.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, cùng với điểm nhấn thu hút đầu tư, Nghệ An cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về công nghiệp, thương mại, thu ngân sách. Bức tranh kinh tế tươi sáng cũng được thể hiện qua việc có 1.883 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 58,6%; 589 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng 42,2%.

