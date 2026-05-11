Nghệ An: Chuẩn bị khởi công Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hơn 59.000 tỷ đồng

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng mức đầu tư khoảng 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ USD. Nhà đầu tư thực hiện dự án là liên danh gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) giữ vai trò đứng đầu liên danh, cùng Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK Innovation Co.,Ltd.

Dự án được triển khai tại phường Tân Mai, trên tổng diện tích đất và mặt biển hơn 152,8ha; trong đó diện tích đất khoảng 57,2ha và diện tích bờ biển, mặt biển hơn 95,5ha. Quy mô đầu tư bao gồm nhà máy điện khí LNG công suất 1.500 MW với hai tổ máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp, mỗi tổ công suất 750 MW; kho chứa LNG dung tích khoảng 250.000m3; hệ thống tái hóa khí cùng cảng chuyên dụng có khả năng tiếp nhận tàu LNG tải trọng tới 150.000 tấn.

LNG Quỳnh Lập được đánh giá là dự án động lực, góp phần thúc đẩy phát triển KKT Đông Nam Nghệ An và hạ tầng cảng biển Đông Hồi.

Theo tính toán, nhu cầu nhiên liệu nhập khẩu của nhà máy khoảng 1,15 triệu tấn LNG mỗi năm. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung nguồn điện quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư công nghiệp vào khu vực Đông Nam Nghệ An.

Đáng chú ý, trong liên danh đầu tư, SK Innovation là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư quốc tế. Theo tìm hiểu của VietnamFinance, đây là tập đoàn đa ngành lớn thứ hai của Hàn Quốc và nằm trong nhóm 100 tập đoàn lớn nhất thế giới.

Năm 2024, SK Innovation đạt giá trị vốn hóa khoảng 270 tỷ USD, doanh thu khoảng 150 tỷ USD. Tập đoàn hoạt động trên bốn trụ cột chiến lược gồm năng lượng xanh, bán dẫn – vật liệu tiên tiến, công nghệ thông tin và công nghệ sinh học.

Vị trí thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập.

SK hiện là nhà sản xuất điện tư nhân lớn nhất Hàn Quốc với tổng công suất vận hành gần 5GW, đồng thời duy trì lợi nhuận kinh doanh vượt 715 triệu USD trong ba năm liên tiếp. Tập đoàn này cũng xây dựng được chuỗi giá trị LNG khép kín khi tự nhập khẩu hơn 5 triệu tấn LNG/năm, giúp tối ưu đáng kể chi phí nhiên liệu và vận hành.

Tại Việt Nam, SK từng gây chú ý khi rót hơn 3,5 tỷ USD thông qua các thương vụ đầu tư vào nhiều doanh nghiệp lớn như Vingroup, Masan Group hay Imexpharm. Dù đã thoái phần lớn các khoản đầu tư gián tiếp, việc SK tiếp tục xuất hiện trong siêu dự án LNG Quỳnh Lập cho thấy tập đoàn Hàn Quốc vẫn đánh giá cao tiềm năng thị trường năng lượng Việt Nam.

Trước đó, SK Innovation từng đề xuất phương án tích hợp hai dự án điện khí LNG tại Quỳnh Lập (Nghệ An) và Nghi Sơn (Thanh Hóa) nhằm sử dụng chung kho LNG, cảng chuyên dụng và hạ tầng truyền tải điện để tối ưu hiệu quả đầu tư.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, LNG Quỳnh Lập là một trong những dự án nguồn điện quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2025 - 2030. Việc dự án được xúc tiến khởi công không chỉ mở ra kỳ vọng về một trung tâm năng lượng mới tại Nghệ An mà còn được xem là cú hích lớn đối với Khu kinh tế Đông Nam, hệ thống cảng biển nước sâu Đông Hồi và chuỗi công nghiệp phụ trợ ven biển trong thời gian tới.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn