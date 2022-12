Nghệ An khẳng định không mua bò nhập khẩu tồn dư chất cấm

Bò nhập khẩu, trọng lượng lên đến 500kg/con nghi vấn tồn dư chất cấm sử dụng trong chăn nuôi được đưa vào tiêu thụ tại thị trường trong nước. Ảnh: Hải Đăng

Dư luận đang xôn xao trước thông tin báo chí phản ánh tình trạng bò nuôi từ trang trại nước ngoài trong thịt tồn dư chất cấm được tuồn vào Việt Nam, trong đó có khu vực Bắc Trung bộ. Theo đó, bò được cho ăn chất lạ, trọng lượng có thể tăng lên 100kg/tháng.

Qua xét nghiệm ngẫu nhiên cho thấy trong thịt bò tồn dư chất Salbutamol với hàm lượng cao hơn mức cho phép hàng nghìn lần. Đây là chất rất nguy hiểm có thể gây ra những tác động xấu đến sức khỏe như ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, run cơ, rối loạn tiêu hóa…

Trước thông tin nói trên, ngày 12.12, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An để tìm hiểu. Ông Ngô Đức Quỳnh – Phó Chi cục Thú y Nghệ An cho biết đơn vị đã nắm được thông tin nói trên và đang chỉ đạo kiểm tra, rà soát.

“Theo tôi được biết thì thị trường Nghệ An không nhập loại bò nói trên” – ông Ngô Đức Quỳnh nói. Theo ông Quỳnh, tại Nghệ An, do lượng bò người dân nuôi rất nhiều, thời gian qua khó bán sang Trung Quốc, giá hạ, chất lượng thịt rất tốt nên các cơ sở kinh doanh chỉ sử dụng thịt bò nguồn gốc trong tỉnh.

Được biết, trước đây thị trường Nghệ An có sử dụng thịt bò nhập khẩu từ Úc – chất lượng rất tốt, nhưng hiện nay nguồn cung đã hết nên nay các cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ sử dụng thịt bò nội tỉnh.

Ông Lê Đình Huệ – Chi cục trưởng Cục Thú y vùng III (đóng tại TP Vinh) cũng khẳng định chưa ghi nhận thị trường Nghệ An sử dụng thịt bò nhập khẩu như thông tin báo chí phản ánh.

Một số chủ quán phở, bò né trên địa bàn TP Vinh cũng khẳng định nhập thịt bò từ nguồn gốc các trang trại chăn nuôi trong tỉnh, không mua thịt bò giá rẻ, trôi nổi.

Theo nguồn tin phóng viên có được, trước nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân từ thịt bò nhập khẩu có chứa chất cấm, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tham mưu UBND tỉnh này ra văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình nhập khẩu trâu bò qua biên giới, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện những hiện tượng vi phạm.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động