Cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương bị bắt

Chiều 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, tạm giam ông Phương với 4 người để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm: Xà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết; Hồ Như Hải, nguyên Phó giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam - Chi nhánh Bình Thuận, Thẩm định viên về giá và Lê Anh Huy, nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.

Cùng tội danh, cơ quan điều tra bắt 6 người khác gồm: Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính, nguyên Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Thanh Cho, nguyên Chi cục Trưởng Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; Lê Nam Hưng, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận và Phạm Duy Cường, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Riêng ông Nguyễn Xuân Phong, nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Thuận, bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong 12 người trên, 6 bị can Nguyễn Văn Phong, Lâm, Danh, Cho, Hưng, Cường đang chấp hành án phạt tù trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, tỉnh Bình Thuận.

Ông Lê Tiến Phương khi đương chức. Ảnh: Bộ Nội vụ

Ông Lê Tiến Phương từng làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận trước khi làm Chủ tịch tỉnh từ năm 2010 đến 2015. Năm 2022, ông bị Ban Bí thư cách tất cả chức vụ trong đảng do ký văn bản vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở...

Vài giờ trước khi Bộ Công an công bố lệnh bắt, nhiều cảnh sát đi trên hai xe mang biển 80A của Bộ Công an đã vào nhà cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, trên đường Nguyễn Tương, phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết. Một tổ công tác khác của Bộ Công an và VKS cũng vào nhà ông Xà Dương Thắng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận; nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, cùng ở đường Nguyễn Tương và ông Nguyễn Xuân Phong, cựu cục phó Thuế Bình Thuận, trên đường Hùng Vương.

Ông Phương và các đồng phạm bị cáo buộc liên quan dự án sân golf Phan Thiết rộng hơn 62 ha. Sân golf này do tỷ phú Mỹ Larry Hillblom đầu tư, hoạt động từ năm 1997. Năm 2013, tỉnh Bình Thuận cho chuyển nhượng vốn tại dự án và chủ đầu tư mới là Công ty cổ phần Rạng Đông. Một năm sau, ông Phương đã thống nhất đề nghị của công ty này chuyển đổi đất sân golf sang đất ở đô thị để "đầu tư xây dựng và kinh doanh biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cao tầng và các công trình hạ tầng phụ trợ".

Khu đất sân golf được HĐND tỉnh Bình Thuận quyết định chuyển sang đất đô thị có diện tích hơn 620.000 m2 nằm ở vị trí đắc địa tại thành phố Phan Thiết, tiếp giáp bãi biển Đồi Dương và hai trục đường lớn Nguyễn Tất Thành và Tôn Đức Thắng, phần còn lại tiếp giáp khu đô thị hiện hữu.

Trong đó, diện tích phải thu tiền sử dụng đất hơn 363.000 m2, chiếm hơn 58%; diện tích không thu tiền sử dụng đất khoảng 257.000 m2, chiếm hơn 41%.

Công an và kiểm sát viên xuất hiện trước nhà ông Lê Tiến Phương, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, chiều 26/4. Ảnh: Nguyễn Tư

Ngày 25/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tổng tiền sử dụng đất phải nộp 936,8 tỷ đồng, tương ứng hơn 2,5 triệu đồng/m2. Thời điểm này, giá thị trường trên địa bàn Phan Thiết và các tuyến đường nằm quanh dự án thấp nhất khoảng 10 triệu đồng/m2, cao nhất 24 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư sau đó xây dựng hạ tầng, phân lô bán nền với giá từ 20 đến 30 triệu đồng/m2.

Vụ sân golf Phan Thiết thành khu đô thị một trong 9 dự án "đất vàng" tại Bình Thuận mà Bộ Công an đang xác minh, điều tra theo đơn tố giác tội phạm của công dân địa phương.

Tháng 3/2023, Bộ Công an cũng khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án Tân Việt Phát 2. Tháng 5/2023, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã bị tuyên phạt 5 năm tù; cựu Phó chủ tịch tỉnh Lương Văn Hải lĩnh 42 tháng tù; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong lĩnh 24 tháng tù. 9 bị cáo khác là cựu lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành tỉnh Bình Thuận lĩnh từ 18 tháng tù treo đến 5 năm tù.

Tác giả: Viết Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net