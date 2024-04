Hyundai Vinh hưởng ứng tinh thần chào mừng Đại lễ 30/4 và 1/5

Hằng năm cứ vào tháng 4 lịch sử, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta lại tưng bừng kỷ niệm chiến thắng lịch sử 30/4, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc; đồng thời cổ vũ, phát huy tinh thần cách mạng tiến công vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Hưởng ứng tinh thần đồng hành cùng Đảng và Nhà Nước, Hyundai Vinh tổ chức đoàn roadshow diễu hành chào mừng Đại lễ ý nghĩa này.

Hyundai Vinh chuẩn bị sẵn sàng roadshow

Hyundai Vinh chụp hình trước quảng trường Hồ Chí Minh



Hyundai Vinh tổ chức chương trình roadshow với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng diễu hành qua những điểm chính của tỉnh nhà như: Quảng Trường Hồ Chí Minh – Quảng Trường thị xã Cửa Lò - Khu sinh thái Eco Spark….

Hyundai Vinh trước quảng trường Bình Minh thị xã Cửa Lò

Đoàn roadshow trên các đường chính thành phố Vinh



Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc; càng thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo. Mỗi cán bộ công nhân viên Hyundai Vinh luôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.



Tác giả: Thu Hường

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn