Nghệ An khẩn trương thu nhận mẫu ADN để 'tìm lại tên' cho hơn 22.000 liệt sĩ

Thân nhân liệt sĩ ở Nghệ An lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Giải mã danh tính hài cốt liệt sĩ

Từ 25/6 đến 1/7, Nghệ An triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn 130 xã, phường, với mục tiêu thu nhận hơn 22.000 mẫu.

Đây là hoạt động nằm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Nghệ An là địa phương có số lượng lớn liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính hoặc thông tin phần mộ, khiến hành trình tìm kiếm người thân của nhiều gia đình vẫn còn dang dở.

Với ý nghĩa đó, đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được triển khai nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tiếp nhận thông tin thân nhân liệt sĩ tại điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Đối với các gia đình liệt sĩ, việc tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm ADN không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hy vọng về ngày tìm lại được thông tin người thân hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận sẽ góp phần hoàn thiện ngân hàng dữ liệu ADN liệt sĩ, mở thêm cơ hội để những hài cốt vô danh được xác định danh tính, trở về với tên tuổi và quê hương của mình.

Theo kế hoạch, Nghệ An bố trí 7 điểm thu nhận mẫu ADN tại phường, xã: Trường Vinh, Tân Mai, Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp.

Trong đó, Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các cơ quan liên quan trực tiếp tổ chức thu nhận mẫu tại các trạm nêu trên, bảo đảm đúng quy trình, an toàn và thuận tiện cho thân nhân liệt sĩ.

Lực lượng Công an cùng chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đưa đón người dân đến các điểm thu nhận; chủ động bố trí kinh phí và nhân lực phục vụ nhiệm vụ.

Cán bộ Công an hỗ trợ thân nhân liệt sĩ thu nhận mẫu ADN.

Thắp sáng niềm tin ngày đoàn tụ

Có mặt tại điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ ở xã Diễn Châu, bà Nguyễn Thị Tuấn (SN 1944) không giấu nổi xúc động khi nhắc về người em trai - liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngạn, người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Khi tuổi đời còn rất trẻ, ông Ngạn gác lại thanh xuân để xung phong lên đường nhập ngũ, rồi vĩnh viễn nằm lại chiến trường chỉ sau một năm chiến đấu.

Di nguyện lớn nhất của bố mẹ bà Tuấn trước khi qua đời là tìm được phần mộ của con trai để đưa về với gia đình. Tuy nhiên, do thông tin về đơn vị và nơi hy sinh của liệt sĩ đều thất lạc, gia đình nhiều lần đi tìm kiếm ở khắp nơi nhưng không có kết quả.

"Việc được lực lượng Công an và các đơn vị liên quan hướng dẫn đăng ký lấy mẫu ADN đã mở ra niềm hy vọng lớn, tiếp thêm cho tôi động lực để chờ ngày đón em trai trở về với quê hương, gia đình", bà Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, bà Cao Thị Mai (SN 1944, trú tại xã Diễn Châu), chị gái của liệt sĩ Cao Văn Lung (SN 1949) cũng có mặt tại điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ từ sớm. Dù đang bị đau tay do ngã, bà vẫn nhờ con cháu đưa đến điểm tập trung với mong muốn sớm được lấy mẫu ADN.

Bà Mai chia sẻ, liệt sĩ Lung là em út trong nhà. Ông nhập ngũ sau khi cưới vợ được một năm và anh dũng hy sinh tại chiến trường Quảng Trị chỉ nửa năm sau đó. Việc tham gia lấy mẫu ADN là niềm hy vọng lớn giúp gia đình bà sớm xác định được phần mộ của liệt sĩ.

Cụ bà được cán bộ Công an cõng đến điểm lấy mẫu ADN.

Tại lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, qua rà soát, địa phương còn hơn 22.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ.

Trong khi đó, thời gian và điều kiện môi trường khắc nghiệt không ủng hộ cho quá trình tìm kiếm và xác minh; nhiều gia đình, thân nhân của các liệt sĩ cũng không còn.

Theo ông Vinh, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là công việc hết sức nhân văn, nhân ái và thể hiện ân nghĩa, ân tình sâu đậm với các thế hệ đi trước, với những người đã ra đi.

Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An kêu gọi các cấp, các ngành, các đơn vị vũ trang, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đồng hành với Công an tỉnh nhà để trong thời gian sớm nhất sẽ tìm được thông tin phần mộ liệt sĩ, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thành công của đợt cao điểm không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về ADN liệt sĩ, mà còn là hành động tri ân thiết thực, sâu sắc nhất của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn