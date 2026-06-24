Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi lễ.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Phùng Thành Vinh - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Cường – Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phát động tháng cao điểm đẩy mạnh triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và quyết tâm quyết liệt của Bộ Công an đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại, trong đó có việc thu nhận, phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu ADN. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Công an đã thu nhận và phân tích được hơn 3.000 mẫu ADN và đã đối sánh, xác định được danh tính 30 liệt sĩ và có khả năng nâng cao hiệu quả xác định danh tính liệt sĩ. Đồng thời, biểu dương sự phối hợp chặt chẽ và sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các tỉnh, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp đã đồng hành tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng này.

Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn có tính quyết định để hoàn thành mục tiêu của chiến dịch. Song nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, hiện cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở rất lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân ta. Công việc thiêng liêng này đang thôi thúc chúng ta, vừa là trách nhiệm trước lịch sử, vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian. Nhiều thân nhân ruột thịt của liệt sĩ nay tuổi đã cao, sức yếu, nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi và thêm một khoảng trống lịch sử cần được lấp đầy.

Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là trong trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì thực hiện. Vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đóng vai trò hết sức quan trọng.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không được để chậm trễ, làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại.

Trong đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ tham gia cung cấp thông tin, lấy mẫu sinh phẩm; huy động tối đa mọi nguồn lực ngân sách địa phương và xã hội hóa để tập trung tổ chức triển khai hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của chiến dịch 500 ngày đêm cũng như chỉ tiêu về việc thu mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phó Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng, chung tay thực hiện thành công nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng này. Đồng thời, mong muốn các thân nhân liệt sĩ trên cả nước tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN để hành trình tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ có thêm dữ liệu, thêm căn cứ và thêm cơ hội thành công…

*/ Sau lễ phát động của Bộ Công an, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ phát động triển khai đợt cao điểm trên địa bàn tỉnh. Lễ phát động được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 07 địa phương có đặt trạm thu nhận ADN, gồm: Trường Vinh, Đại Đồng, Diễn Châu, Đô Lương, Tương Dương, Tân Mai, Quỳ Hợp.

Đại tá Nguyễn Đức Cường – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Cường cho biết, việc tổ chức chiến dịch triển khai đợt cao điểm trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 25/6/2026 - 01/7/2026. Trong đó, Công an tỉnh là đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an và các đơn vị liên quan trực tiếp triển khai thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn tỉnh tại 7 điểm đặt trạm thu nhận ở 7 địa phương, gồm: Trường Vinh, Đại Đồng, Diễn Châu, Đô Lương, Tương Dương, Tân Mai, Quỳ Hợp.

Với tính chất tình hình, việc tính toán, bố trí phương án đón tiếp, thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn tỉnh tại 7 điểm là phương án tối ưu nhất mà Công an tỉnh và Cục C06 đã huy động tối đa lực lượng để thực hiện, nhằm đảm bảo dây chuyền, máy móc, thiết bị và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trong quá trình đi lại được thực hiện thu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu

Phát động tháng cao điểm đẩy mạnh triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin trên phạm vi địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho biết, tại Nghệ An, qua rà soát, hiện còn hơn 22 nghìn liệt sỹ chưa xác định được thông tin phần mộ. Trong khi đó, thời gian và điều kiện môi trường khắc nghiệt không ủng hộ cho quá trình tìm kiếm và xác minh; nhiều gia đình, thân nhân của các liệt sỹ cũng không còn. Điều này đòi hỏi công cuộc “trả danh tính - nối người thân” phải được triển khai gấp rút. Chính vì lẽ đó, việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là công việc hết sức nhân văn, nhân ái và thể hiện ân nghĩa, ân tình sâu đậm với các thế hệ đi trước, với những người đã ra đi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các đơn vị vũ trang, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đồng hành với Công an tỉnh nhà để trong thời gian sớm nhất sẽ tìm được thông tin phần mộ liệt sỹ, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân liệt sỹ, của các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các lực lượng tham gia lấy mẫu, UBND cấp xã và Công an các xã, phường trên toàn tỉnh tập trung cao độ để thực hiện đợt cao điểm đạt kết quả cao nhất. Đợt cao điểm diễn ra trong thời gian ngắn với số lượng mẫu phẩm cần thu nhận là rất lớn; do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia thu nhận mẫu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất. Thành công của đợt cao điểm chính là sự tri ân thiết thực của các thế hệ hiện tại đối với công lao to lớn và sự hy sinh quên mình vì Tổ quốc của các anh hùng liệt sỹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để triển khai đợt cao điểm; chủ động bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để đưa, đón thân nhân các liệt sỹ đến các điểm thu nhận mẫu ADN.

Đặc biệt, đối với 07 địa phương có đặt trạm thu nhận ADN chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Ban Chỉ huy quân sự, Y tế cấp xã hỗ trợ, bố trí nhân sự tham gia phục vụ điều phối triển khai công tác thu nhận mẫu ADN tại điểm thu nhận mẫu.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn