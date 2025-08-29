Nghệ An: Hơn 33 ngàn cây xanh đô thị gãy, đổ trong bão số 5

Sáng 28/8, ba ngày sau bão số 5 (Kajiki), nhiều tuyến phố trung tâm TP. Vinh (cũ) vẫn còn cây đổ chắn ngang đường. Hàng ngàn cây lớn nhỏ ngã đổ vắt ngang vỉa hè, nhiều cột điện, biển báo giao thông bị kéo gãy. Các tuyến đường vốn rợp bóng mát như Nguyễn Sỹ Sách, Phong Đình Cảng, Lê Duẩn, Nguyễn Du… vẫn la liệt cây xanh bật gốc.

Theo thống kê của Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh (đơn vị quản lý) sau bão số 5, trên địa bàn 6 phường thuộc TP Vinh cũ có hơn 33.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ. Ảnh: ĐB

Đơn cử, tại phường Trường Vinh các tuyến đường như An Dương Vương, Trần Quang Diệu, Lương Thế Vinh… vẫn ngổn ngang sau bão. Theo thống kê sơ bộ của Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh (đơn vị quản lý) cho thấy, phường Trường Vinh có hơn 3.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ; phường Thành Vinh hơn 2.200 cây...

“Tôi sống ở đây mấy chục năm nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng hoang tàn đến vậy. Cây xanh che bóng mát quen thuộc giờ chỉ còn trơ gốc”, ông Nguyễn Văn Minh một người dân phường Trường Vinh chia sẻ.

Không chỉ gây nguy hiểm cho người dân, cây gãy đổ còn làm nhiều tuyến điện, viễn thông bị đứt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất. Nhiều khu vực trung tâm thành phố vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn điện sau bão.

Một cây xanh gãy đổ khiến một chiếc xe con bị hư hỏng nặng. Ảnh: ĐB



Ngày 28/8, phóng viên Báo Đại đoàn kết đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh. Ông Dũng cho biết, Công ty được giao quản lý khoảng 60.000 cây xanh đô thị trên địa bàn TP. Vinh (cũ). Sau bão số 5, qua thống kê sơ bộ có hơn 33.000 cây bị gãy đổ, chiếm hơn một nửa tổng số cây xanh đô thị.

“Đây là cơn bão rất mạnh, sau bão qua thống kê có hơn 33.000 cây ngã đổ, chúng tôi bố trí hơn 100 cán bộ công nhân dọn dẹp nhưng lượng cây quá nhiều nên đến nay vẫn chưa hoàn thành”, ông Dũng cho biết.

Một cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh (Nghệ An) sau bão số 5. Ảnh: ĐB

Nói về việc lượng cây cắt tỉa cây trước bão, ông Dũng cho biết, trong 2025, Công ty đã thực hiện cắt, tỉa khoảng 2.700 cây. Đây là số cây tương ứng với kinh phí được phân bổ trong năm 2025 và cơ bản đã hoàn thành trước tháng 8.

“Nguồn kinh phí UBND TP Vinh (cũ) bố trí cho Công ty thực hiện trong năm 2025 là 23 tỷ đồng bao gồm quản lý, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, vườn hoa... Trong số này, chỉ có 2 tỷ dành cho việc cắt, tỉa, mỗi cây có giá dao động từ 750.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/ 1 lần cắt tỉa (tuỳ loại), giá tiền này có trong quy định”, ông Dũng nói.

Để cắt tỉa một cây xanh, Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh phải chi trả từ 750.000 đồng - 2.500.00 đồng, tuỳ loại phụ thuộc vào đường kính thân cây. Ảnh: ĐB

Cũng theo ông Dũng, ngoài 2.700 cây đã thực hiện cắt tỉa trước tháng 8, một tuần trước khi bão số 5 đổ bộ, đơn vị tiếp tục cắt tỉa thêm 200 cây. "Số lượng 200 cây mà chúng tôi cắt tỉa trước bão số 5 là miễn phí. Nếu cộng cả 2 đợt tổng có gần 3.000 cây được cắt tỉa trước bão, đạt tỷ lệ 5% so với tổng số cây mà Công ty quản lý”, ông Dũng thông tin thêm.

Đến nay công tác dọn dẹp, thu gom cây gãy đổ vẫn khá chậm. Ảnh chụp vào chiều ngày 28/8 trước cổng Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (phường Trường Vinh). Điền Bắc

Khi được hỏi, dư luận cho rằng việc cắt tỉa với số lượng ít trước bão là nguyên nhân khiến cây đổ nhiều?. Ông Dũng cho rằng, đây là cơn bão rất mạnh nên việc cây ngã đổ là không tránh khỏi. Nếu được cắt tỉa nhiều hơn chắc chắn sẽ giảm được thiệt hại.

“Bởi, trong tổng số gần 3.000 cây được cắt tỉa trước bão, tỷ lệ bị ngã đổ chỉ chiếm khoảng 15%. Tuy nhiên, kinh phí được bố trí chừng đó nên theo quy định chúng tôi cũng chỉ cắt tỉa theo số tiền tương ứng”, ông Dũng nhấn mạnh.

Nói về tiến độ, ông Dũng cho biết, chúng tôi huy động 100% quân số, làm việc cả ngày lẫn đêm, mục tiêu là phải dọn sạch trước Quốc khánh 2/9. Cảnh quan đô thị của các phường sẽ được trả lại để phục vụ người dân và các sự kiện quan trọng của địa phương.

Được biết, Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh là doanh nghiệp cổ phần. Hiện nhà nước vẫn nắm giữ 55,4% cổ phần tại Công ty này. Trước 1/7/2025, đơn vị này thuộc quyền quản lý của UBND TP Vinh. Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh được giao cho Sở Tài chính là đơn vị quản lý vốn.

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: daidoanket.vn