Nghệ An hoàn thành vượt chỉ tiêu về hồ sơ định danh điện tử

Cùng với việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị cũng đã tập trung công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Trong đó, với vai trò nòng cốt, lực lượng công an đã triển khai mô hình tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công tại Phố đi bộ ở trung tâm thành phố Vinh vào các tối Thứ Sáu, Thứ Bảy hàng tuần. Xây dựng trên 500 mô hình điểm triển khai dịch vụ công, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại các Bộ phận Một cửa từ Công an tỉnh đến Công an cấp huyện, cấp xã.

Đặc biệt, để đẩy mạnh công tác đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, ngày 16/6/2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã có Lời phát động “Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử”. UBND tỉnh cũng đã tổ chức thành công “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính, Đề án 06/CP năm 2023”, trong đó có nội dung về tìm hiểu Nghị định số 59/2022/NĐ-CP và tài khoản định danh điện tử, kết thúc cuộc thi đã có trên 01 triệu lượt người tham gia.

Tính đến ngày 06/12/2023, toàn tỉnh đã thu nhận 2.389.718/1.708.473 hồ sơ (gồm: 746.923 hồ sơ định danh điện tử mức 1 và 1.642.795 hồ sơ danh điện tử mức 2), đạt 139,8% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Hiện công dân đã kích hoạt được 1.899.673/1.708.473 hồ sơ (gồm: 323.372 tài khoản định danh điện tử mức 1 và 1.576.301 tài khoản định danh điện tử mức 2), đạt 111%.

Việc ứng dụng, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng giao dịch dân sự và nhu cầu khác của cơ quan, tổ chức và công dân (khám chữa bệnh, thông báo số định danh cá nhân, xác nhận thông tin về cư trú thay thế sử dụng sổ hộ khẩu, bản sao Giấy khai sinh…). Đồng thời, đến nay, 100% Bộ phận Một cửa các cấp và cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng giao dịch dân sự và nhu cầu khác của cơ quan, tổ chức, công dân.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, quy định của pháp luật có liên quan đến tích hợp, sử dụng các thông tin giấy tờ trên ứng dụng định danh điện tử còn chưa thống nhất, nhiều giấy tờ đã được công dân tích hợp trên ứng dụng VNEID như thẻ bảo hiểm, giấy phép lái xe, đăng ký xe... nhưng chưa được cơ quan chức năng chấp nhận, thay thế giấy tờ vật lý trong các giao dịch hành chính, dân sự do vướng các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, nhiều thông tin đã được người dân thao tác tích hợp lên ứng dụng nhưng lại báo lỗi hoặc không hiển thị được do thông tin của các Bộ, ngành chưa đồng bộ sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Qua quá trình triển khai, tỉnh đề nghị Bộ Công an phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, sửa đổi quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó cần tập trung bổ sung các quy định chấp nhận việc xuất trình các giấy tờ đã được tích hợp trên nền tảng định danh (ứng dụng VNEID) thay cho các giấy tờ vật lý. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện giao diện, bổ sung thêm tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNEID, đơn giản hóa quy trình tự tích hợp giấy tờ tài liệu khác của công dân lên hệ thống từ đó thu hút người dân tham gia, cài đặt...

