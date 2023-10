Cảnh báo thủ đoạn mạo danh công an gọi điện hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử mức 2

Pháp luật

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo cảnh báo các đối tượng tội phạm lợi dụng việc lực lượng Công an đang đẩy mạnh vận động người dân kích hoạt định danh điện tử mức 2 để chiếm quyền điều khiển và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.