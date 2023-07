Cần biết: Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI DÂN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ THEO HƯỚNG DẪN SAU: 1. Tải và cài đặt ứng dụng VNeID di động: Vào kho ứng dụng App Store với thiết bị Iphone hoặc Google Play với thiết bị Android đểtải ứng dụng VNeID. 2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử: Bạn có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử bằng một trong các hình thức sau: 2.1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1 thông qua ứng dụng VNeID di động: Bước 1: Đăng ký tài khoản ứng dụng VNeID. Bước 2: Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1. Bước 3: Chờ kết quả phê duyệt, cấp tài khoản định danh điện từ của Bộ Công an. Sau khi bạn đã làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1. Hồ sơ đăng ký sẽ được các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an xem xét, phê duyệt. Nếu kết quả Đạt, bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS gửi đến số điện thoại đã đăng ký. Nội dung tin nhắn mẫu như sau: "Cuc Canh sat QLHC ve TTXH thong bao: Ho so dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan **** da duoc phe duyet. De nghi truy cap ung dung VNeID hoac dia chi https://vneid.gov.vn de kich hoat tai khoan". Phần **** sẽ thể hiện thông tin họ và tên đầy đủ không dấu của bạn. Bước 4: Kích hoạt tài khoản định danh điện tử và bắt đầu sử dụng ứng dụng với tài khoản định danh điện tử. 2.2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 (có thể bỏ qua việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1): Với hình thức đăng ký này, bạn cần đến trực tiếp cơ quan Công an và làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2. Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ (Khi đi đăng ký tài khoản định danh điện từ mức 2, bạn cần mang theo thẻ CCCD gắn chip và các giấy tờ có nhu cầu tích hợp hiển thị lên ứng dụng VNeID như: thẻ BHYT, Giấy phép lái xe). Bước 2: Đến cơ quan Công an để làm thủ tục. Trường hợp bạn chưa có thẻ CCCD gắn chip hoặc đã có nhưng mất, hỏng hoặc có nhu cầu đổi lại thì bạn đến trực tiếp (theo nơi thường trú hoặc tạm trú) Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội - Công an quận, huyện, TP Thủ Đức . Trường hợp bạn đã có thẻ CCCD gắn chip còn hiệu lực sử dụng thì bạn có thể đến trực tiếp một trong các đơn vị sau (không bắt buộc theo nơi thường trú hoặc tạm trú): Công an phường, xã, thị trấn; Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội - Công an quận, huyện, TP Thủ Đức. Bước 3: Chờ kết quả phê duyệt, cấp tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an. Sau khi bạn đã làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2. Hồ sơ đăng ký sẽ được các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an xem xét, phê duyệt. Nếu kết quả Đạt, bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS gửi đến số điện thoại đã đăng ký. Bước 4: Kích hoạt tài khoản định danh điện tử và bắt đầu sử dụng ứng dụng với tài khoản định danh điện tử.