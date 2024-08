Nghệ An hoàn thành lập bản đồ khoanh vùng rủi ro sạt lở lũ quét vào năm 2030

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc phê duyệt đề án cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du trên địa bàn Nghệ An.

Mục tiêu là chủ động nâng cao năng lực quản lý phòng chống lũ quét, sạt lở đất, thông tin cảnh báo sớm đến với người dân tại những vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét có những biện pháp ứng phó kịp thời.

Lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Tà Cạ.

Cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn Nghệ An đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Mục tiêu đến năm 2030, cơ bản hoàn thành lập bản đồ khoanh vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét, có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường tỷ lệ 1:10.000 và lớn hơn tại các vị trí, khu vực rủi ro cao trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030. Nguồn vốn do ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn