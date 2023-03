Nghệ An: Hoàn thành lấp 18 cửa hang do người dân đào bới để mót quặng trái phép

Nhằm ngăn chặn, xử lý dứt điểm việc sang lấp các cửa hang do người dân đào bới để vào mót, vét quặng trái phép. UBND huyện Quỳ Hợp đã đi kiểm tra, rà soát thực tế tại các hiện trường, cụ thể: tại khu vực Suối Bắc có 18 cửa hang bị người dân đào bới vào để mót vét quặng trái phép, trong đó: có 11 cửa hang thuộc ranh giới mỏ được cấp phép của Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh. Hiện nay công ty đã san lấp được 7/11 cửa hang, còn 4 cửa hang (theo báo cáo của công ty là các hang tại vị trí số 15,16,17,18) chưa san, lấp. 7 cửa hang nằm ngoài ranh giới mỏ của công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh nhưng có vị trí gần và có hướng đi vào khu vực mỏ của công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh. Công ty đã san lấp được 4 cửa hang, còn 3 cửa hang chưa san, lấp.

Đoàn công tác của huyện đến tại khu vực Suối Bắc của xã Châu Hồng và Châu Thành để kiểm tra

18 cửa hang do người dân đào bới để vào mót quặng trái phép là những mỏ khai thác thiếc đã có quyết định đóng cửa, nhưng do tình trạng lấp hầm lò, hoàn thổ mỏ sau khai thác vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nên đã có hiện tượng người dân tiếp tục vào tận thu tại các mỏ chưa được hoàn thổ gây nguy cơ mất an toàn. Theo đó, huyện Quỳ Hợp đã phối hợp UBND xã Châu Thành, Châu Hồng, Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh và Công ty TNHH thiếc Hà An huy động hơn 50 người là lực lượng công an, dân quân cùng máy múc, xe cơ giới đồng loạt tiến hành đánh sang lấp, đổ bê tông 18 cửa hang do người dân tự ý đào bới để vào mót quặng trái phép đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Các cửa hang được lực lượng chức năng tiến hành san lấp

Sau khi hoàn thành việc chặn lấp xong các cửa hang thì huyện Quỳ Hợp còn chỉ đạo các ban, ngành cùng các địa phương, công ty, doanh nghiệp liên quan tiến hành cắm biển cấm tại các vị trí, cửa hang đã lấp này. Giao cho UBND xã Châu Thành, Châu Hồng, Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh và Công ty TNHH thiếc Hà An phối hợp với nhau tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, bảo vệ, tổ chức lực lượng, tăng tần suất truy quét nhằm phá hỏng các phương tiện và đẩy đuổi người ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản trái phép… không để phát sinh phức tạp.

Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân không vào các điểm hầm lò đã đóng cửa mỏ để tận thu, mót quặng thiếc trái phép tránh nguy hiểm đến tính mạng. Khi phát hiện các đối tượng lên khu vực Suối Bắc để mót quặng trái phép thì kịp thời báo cáo để UBND huyện Quỳ Hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.

18 cửa hang được đổ bê tông hoàn thành việc san lấp

Trước đó, đã xảy ra vụ tai nạn lao động vào năm 2019 khiến 3 người ở bản Chảo khi đi mót quặng tại khu vực mỏ thiếc Suối Bắc thuộc xã Châu Hồng tử vong khi sập mỏ. Nhiều người dân ở Quỳ Hợp lâu nay vẫn vào các khu vực mỏ đã ngừng khai thác để mót thiếc, coi đó như là một nghề mưu sinh nhưng tiềm ẩn quá nhiều rủi ro về an toàn lao động.

