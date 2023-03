Nghệ An “bế tắc” với phương án xử lý nợ bảo hiểm “khủng” của một doanh nghiệp?

Công ty CP Đầu tư và xây dựng 24 liên tục nợ bảo hiểm đối với hàng trăm người lao động nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm

Đáng quan tâm, đứng đầu danh sách nợ thuế có Công ty CP Đầu tư và xây dựng 24 (gọi tắt là Công ty 24) trụ sở tại xã Nghi Phú, TP. Vinh nợ hơn 21,5 tỷ đồng suốt nhiều năm nay nhưng Nghệ An vẫn chưa “chốt” được phương án xử lý.

Đây cũng là doanh nghiệp bị người lao động gửi đơn thư khiếu kiện nhiều năm nay tới các cơ quan chức năng nhưng hiện chưa được giải quyết thoả đáng.

Trước đó, vào thời điểm tháng 04/2012 đến tháng 02/2020, theo xác nhận của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An Công ty 24 đã không đóng các loại bảo hiểm cho 164 người lao động đã nghỉ việc bao gồm cả tiền lãi chậm đóng số tiền 18.609.425.360 đồng.

Trước những kiến nghị, cầu cứu của đại diện người lao động Công ty 24 trong suốt thời gian qua, tỉnh Nghệ An cũng đã nhiều lần tổ chức tiếp công dân để lắng nghe ý kiến các bên liên quan. Vào năm 2020, ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã từng chủ trì buổi tiếp công dân là đại diện cho người lao động bị Công ty 24 nợ bảo hiểm và giao cho cơ quan công an rà soát lại quá trình cổ phần hóa của Công ty 24 từ trước đến nay.

Cũng trước đó, với hành vi nợ bảo hiểm kéo dài của Công ty 24, vào ngày 19/01/2019, ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (nay đã nghỉ hưu) đã ký Quyết định số 84 xử phạt hành chính đối với Công ty 24 tổng số tiền 151 triệu đồng.

Đến ngày 18/02/2020, ông Lê Trường Giang – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An (nay là Bí thư Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đã ký Công văn số 251 đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 216 của Bộ luật Hình sự.

Xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định đối với Công ty 24 về những hành vi vi phạm pháp luật theo quy định do ông Hoàng Cảnh Hà làm tổng giám đốc.

"Đại bản doanh" của Công ty 24 ở xã Nghi Phú, TP Vinh (sát sân bay quốc tế Vinh) hiện đang được cho thuê mặt bằng, thu về hàng trăm triệu đồng trong suốt thời gian qua nhưng quyền lợi chính đáng của người lao động vẫn chưa được giải quyết dứt điểm

Vậy nhưng, đề nghị khởi tố vụ án hình sự ngay sau đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu đơn vị bảo hiểm xã hội bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề xung quanh và đến nay vẫn rơi vào trạng thái loanh quanh, luẩn quẩn.

Trong khi đó, mảnh đất nằm tại địa chỉ Km 0+700-QL 46 trên địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An rộng hàng chục nghìn m2, nơi đặt “đại bản doanh” được giao sử dụng từ 2009 đến nay của Công ty 24 thì vẫn đang được “băm nát” mặt bằng để cho thuê mặt bằng không đúng quy định, thu lợi hàng trăm triệu đồng/năm.

Được biết, Công ty CP đầu tư và xây dựng 24 tiền thân là Liên hiệp xí nghiệp thủy lợi 2 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được cổ phần hóa từ năm 2005.

Ông Nguyễn Đắc Quý – đại diện cho người lao động bị công ty “treo” bảo hiểm kéo dài trong suốt thời gian qua cũng nhiều lần gửi đơn thư lên các cấp có thẩm quyền đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, giải quyết quyền lợi cho người lao động. Ông Nguyễn Đắc Quý cho rằng, với việc nợ bảo hiểm như vậy của Công ty 24 đã khiến hàng trăm lao động rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết trong khi đó họ quá khổ rồi và không biết nhìn vào ai cả.

Trước tình trạng này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhưng linh hoạt các biện pháp đôn đốc thu bảo hiểm và thông báo nợ đến các đơn vị định kỳ 15 ngày/lần, đăng tải danh sách đơn vị nợ đóng bảo hiểm trên website của cơ quan bảo hiểm xã hội Nghệ An… Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp nợ bảo hiểm với số tiền hàng chục tỷ đồng như Công ty 24, đến nay cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vẫn chưa thể “chốt” được phương án xử lý dứt điểm.

Tác giả: NGỌC THÁI

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn