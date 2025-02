Nghệ An hiện có 12 Thầy thuốc Nhân dân

Các Thầy thuốc Nhân dân tỉnh Nghệ An đã được công nhận: 1. Bác sĩ Phạm Văn Thanh – nguyên Giám đốc Sở Y tế Nghệ An (phong tặng năm 2012). 2. Bác sĩ Dương Công Hoạt – nguyên Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ( phong tặng năm 2012). 3. Bác sĩ Nguyễn Văn Sáu - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh (phong tặng năm 2017). 4. Bác sĩ Lê Thanh Hà - nguyên Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (phong tặng năm 2017). 5. Dược sĩ Hoàng Văn Hảo - nguyên Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An (phong tặng năm 2020). 6. Bác sĩ Đậu Huy Hoàn - Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An (phong tặng năm 2020). 7. Bác sĩ Nguyễn Việt Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Phong Da liễu Quỳnh Lập (phong tặng năm 2020). 8. Bác sĩ Hoàng Nghĩa Nam - nguyên Trưởng phòng Quân y Phòng Quân Y, Cục Hậu cần, Quân khu 4 (phong tặng năm 2020). Và danh sách 04 Thầy thuốc Nhân dân vừa được phong tặng.