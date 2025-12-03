Nghệ An giải quyết được hơn 81% vụ tố cáo

Đó là một phần trong báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Theo đó, năm 2025, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh này đã tiếp 6.330 lượt người, với 7.014 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh (tăng 16,7% so với năm 2024). Đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai tiếp nhận 9.987 đơn (tăng 1,3%)…

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tiếp công dân phiên định kỳ tháng 9/2025.

Về kết quả giải quyết khiếu nại, toàn tỉnh giải quyết được 175/202 vụ việc phải giải quyết (đạt 86,6%). Số vụ rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục là 46; Số vụ giải quyết bằng quyết định hành chính là 129…

Trong khi đó kết quả giải quyết tố cáo, có 77/94 vụ việc phải giải quyết (đạt 81,9%). Lực lượng làm nhiệm vụ đã phân loại, số vụ việc tố cáo đúng có 11/77 (chiếm hơn 14%); Số vụ tố cáo có đúng, có sai 18/77 (chiếm 24,4%); còn lại là số vụ tố cáo sai chiếm hơn 60%...

Nhà chức trách cho hay, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục kịp thời, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp đó là: các phường, xã mới có địa bàn tương đối rộng, một bộ phận người dân chưa kịp thích ứng với tình hình và cơ chế giải quyết khiếu nại…

Mặc dù số vụ việc khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn còn phát sinh đơn thư và các vụ việc phức tạp, đặc biệt là các vụ việc phức tạp ở các địa phương có triển khai thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án kinh tế - xã hội…

Về nguyên nhân dẫn tới những tồn tại nêu trên được cho là có phần khách quan như một số cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi của người dân sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất còn thiếu thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn… Hay một số chính sách, quy định của pháp luật còn thiếu đầy đủ, công tác quản lý đất đai ở một số địa bàn còn hạn chế…

UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ rõ nguyên nhân chủ quan dẫn tới các hạn chế nêu trên đó là, một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Trong khi đó năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng của một bộ phận công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là ở cấp xã còn hạn chế; Chất lượng giải quyết đơn thư ở một số địa phương, đơn vị chưa cao, một số vụ việc chậm giải quyết dứt điểm; hay một bộ phận người dân chưa nắm rõ quy định pháp luật…

Năm tới, UBND Nghệ An tập trung giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu; Tăng cường thanh kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong tác tiếp công dân…

