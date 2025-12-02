Arita muốn làm dự án hơn 2.846 tỷ tại Nghệ An

Trụ sở của CTCP Arita tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Duy Anh

Theo đề nghị của Arita, dự án sẽ được triển khai trên khu đất rộng 8.516,5m2, tại phường Vinh Hưng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.846 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư góp gần 570 tỷ, còn lại là vốn huy động từ các nguồn khác, với thời gian thi công không quá 30 tháng từ ngày có giấy phép xây dựng.

Đại diện nhà đầu tư cho biết, dự án nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất, khai thác hợp lý quỹ đất hiện có nhằm phát huy giá trị đất đai đô thị và tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho ngân sách nhà nước theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hình thành khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ hiện đại, phát triển theo định hướng hợp khối cao tầng, bảo đảm sự đồng bộ về không gian kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, hài hòa với cảnh quan đô thị và phù hợp với quy hoạch kiến trúc - đô thị của phường Vinh Hưng.

Dự án hướng tới việc tạo dựng điểm nhấn kiến trúc - cảnh quan tại tuyến Đại lộ Vinh - Hưng Tây 72m cửa ngõ phía Tây phường Vinh Hưng, đó góp phần nâng cao hình ảnh và diện mạo đô thị của địa phương và của tỉnh Nghệ An.

Đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân trên địa bàn thông qua việc cung cấp các loại hình nhà ở bảo đảm chất lượng, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phù hợp với định hướng phát triển dân cư.

Đồng thời, dự án hình thành khối đế là khu thương mại - dịch vụ bao gồm các căn shophouse, trung tâm thương mại, siêu thị, cùng với các tiện ích khác như khu cây xanh, cảnh quan, bể bơi, phòng gym, spa, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em... đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Chân dung nhà đầu tư

CTCP Arita thành lập năm 2015 có địa chỉ tại đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Arita hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà để ở. Tại thời điểm thành lập, Arita do ông Vũ Hoàng Tú giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Trong một khoảng thời gian từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2024, ông Tú liên tục giữ chức Chủ tịch HĐQT của Arita cùng hai cổ đông góp vốn khác là Bùi Hoàng Minh và Nguyễn Thị Thu Hương.

Tháng 2/2024, ông Lê Xuân Hà (Hà Nội) thay ông Vũ Hoàng Tú giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật của Arita. Tháng 5 cùng năm, ông Tô Tiến Thắng (Nghệ An) tiếp tục thay ông Hà để giữ chức Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này, ngoài ra ông Thắng còn là người đại diện cho công ty TNHH Arita Bình Định.

Tại thời điểm tháng 11/2025, Arita có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, tuy nhiên cơ cấu cổ đông không được công bố.

Tại Nghệ An, Arita đang là chủ đầu tư của dự án Tổ hợp Arita Home. Đồng thời, đơn vị này đang là tổng thầu các dự án như trường mầm non Arita UFO, chung cư thuộc khu đô thị tại phường Hà Huy Tập (TP. Vinh cũ)…

Trong khi đó, tại Bình Định, Arita hiện đang là doanh nghiệp trúng đấu giá Dự án Xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp tại Khu đất số 72B đường Tây Sơn có tổng vốn đầu tư hơn 3.508 tỷ đồng.

